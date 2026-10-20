Sicurezza stradale, trasporto degli animali in auto: le regole del Codice della Strada e le sanzioni previste

ROMA – Con il costante incremento degli spostamenti in auto accompagnati dai propri amici a quattro zampe, la Polizia di Stato torna a richiamare l’attenzione degli automobilisti sulle corrette modalità di trasporto degli animali domestici nell’abitacolo, ricordando l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada per garantire la sicurezza del conducente, dei passeggeri e degli stessi animali.
Gli animali domestici non devono mai essere lasciati liberi di muoversi all’interno del veicolo durante la marcia: improvvisi spostamenti, spaventi o reazioni inaspettate possono infatti interferire con le manovre di guida, ostacolare la visuale e la libertà di movimento del conducente o generare pericolose distrazioni.
Come viaggiare in regola: trasportini, cinture dedicate e reti separatrici
Per viaggiare nel pieno rispetto delle norme e in condizioni di totale sicurezza, gli animali devono essere sistemati secondo modalità ben precise prescritte dalla legge:
- All’interno di appositi trasportini (pet carrier) saldamente ancorati nell’abitacolo o nel bagagliaio;
- Fissati con imbragature e cinture di sicurezza omologate per animali;
- Alloggiati nel vano posteriore separato dalla cabina di guida tramite apposite reti o barriere divisorie previste dalle norme vigenti.
Le sanzioni: multa fino a 344 euro e decurtazione di punti
L’inosservanza di tali prescrizioni comporta severe sanzioni amministrative ed accessorie. Chi effettua un trasporto irregolare di animali domestici rischia infatti una sanzione pecuniaria da 87 a 344 euro, unitamente alla detrazione di 1 punto dalla patente di guida.
La Polizia di Stato ricorda che è possibile rimanere aggiornati sui consigli di prevenzione, aggiornamenti e comunicazioni di servizio iscrivendosi al proprio canale ufficiale WhatsApp dedicato ai cittadini.
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