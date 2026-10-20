San Gregorio di Catania, il calcio riparte: affidato il campo sportivo comunale alla nuova «Città di San Gregorio»

SAN GREGORIO DI CATANIA (CT) – Il pallone torna a rotolare a San Gregorio di Catania. Dopo l’amara parentesi della scorsa stagione, segnata dall’abbandono della precedente compagine sociale proprio all’indomani della conquista della promozione, il calcio cittadino ritrova ufficialmente casa e una nuova governance.

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Con la deliberazione n. 121 del 20 ottobre 2026, la Giunta comunale guidata dal sindaco Seby Sgroi ha approvato lo schema di convenzione per l’affidamento in gestione quadriennale dell’impianto sportivo comunale di via Bellini alla neonata A.S.D. Città di San Gregorio Calcio.

Ripartenza dalla Terza Categoria per valorizzare i giovani

La nuova realtà sportiva ripartirà ai nastri di partenza del campionato di Terza Categoria, ponendo al centro del proprio progetto la valorizzazione del settore giovanile, l’inclusione delle famiglie e il radicamento con il territorio.

«Il ritorno del calcio a San Gregorio rappresenta un segnale importante per la nostra comunità – dichiara il sindaco Seby Sgroi –. Dopo l’interruzione dell’esperienza precedente, vogliamo ripartire con un progetto serio e sostenibile, capace di coinvolgere i giovani e gli appassionati locali. L’obiettivo prioritario è dare continuità all’attività agonistica e creare le condizioni per una crescita duratura, garantendo un’adeguata cura e gestione del nostro impianto comunale».

In arrivo un finanziamento FUA da 2,6 milioni di euro per il restyling

Il percorso di rinascita sportiva si intreccia con un imponente piano di ammodernamento strutturale. È infatti in fase di perfezionamento procedurale un investimento di 2.615.309,40 euro, previsto nell’ambito della programmazione FUA (Functional Urban Areas), totalmente destinato alla riqualificazione funzionale del terreno di gioco e delle strutture accessorie del campo di via Bellini.

«La ripartenza dalla Terza Categoria costituisce il primo mattone di una nuova casa per lo sport sangregorese – evidenzia l’assessore allo Sport Roberto Pedalino –. L’affidamento permetterà di garantire la manutenzione e la fruibilità della struttura, mentre il finanziamento FUA rappresenta un’opportunità storica per consegnare agli atleti un impianto all’avanguardia. Vogliamo che il campo di via Bellini torni a essere il principale luogo di aggregazione e partecipazione per i nostri ragazzi».

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