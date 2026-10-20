Ambiente, Catania, Italia, San Gregorio di Catania, Sicilia

San Gregorio di Catania, possibili disagi nella raccolta rifiuti il 22 e 24 ottobre per assemblee sindacali

Il Comune avvisa la cittadinanza: il personale del cantiere d'igiene urbana parteciperà ai vertici indetti da USB Lavoro Privato nelle ultime due ore di turno.
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SAN GREGORIO DI CATANIA (CT) – L’Amministrazione comunale di San Gregorio di Catania ha emesso una nota informativa destinata ai residenti per segnalare potenziali disservizi e rimodulazioni nel regolare svolgimento dei servizi di igiene ambientale nei prossimi giorni.

Nello specifico, nelle giornate di giovedì 22 e sabato 24 ottobre 2026, potrebbero registrarsi rallentamenti o disagi nell’attività di svuotamento dei mastelli e nella spazzamento delle strade cittadine a causa dell’adesione del personale operativo a due assemblee sindacali retribuite.

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Fasce orarie e dettagli delle assemblee indette da USB

Gli incontri del personale del cantiere locale sono stati indetti dall’organizzazione sindacale USB Lavoro Privato e si terranno nella fascia oraria compresa dalle ore 10:20 alle ore 12:20, e in ogni caso durante le ultime due ore lavorative previste per ciascun turno di servizio.

L’Amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a prestare massima attenzione ed alla consueta collaborazione, tenendo conto delle possibili variazioni temporali nella raccolta dei rifiuti solidi urbani ed esprimendo preventivo rincrescimento per i disagi che potrebbero verificarsi.

Monitoraggio da parte del Comune

I funzionari dell’Ente hanno assicurato che seguiranno da vicino l’evolversi della situazione sul campo nelle due giornate interessate, coordinandosi con le maestranze per limitare al minimo le criticità sul territorio e ripristinare la piena regolarità del servizio nel più breve tempo possibile.

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