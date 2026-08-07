Silent party 2026: una notte di musica e divertimento a marina di Priolo

Priolo Gargallo – Il litorale di Marina di Priolo si prepara ad accogliere una delle serate più attese dell’estate: il Silent Party 2026, in programma per domenica 10 agosto a partire dalle ore 21:30.
L’evento, organizzato dal Comune di Priolo Gargallo in collaborazione con ASAC Priolo ed EventiDanza, promette di trasformare la costa priolese in una pista da ballo sotto le stelle, con una formula innovativa che sta conquistando sempre più appassionati.
TRE CANALI, TRE ESPERIENZE MUSICALI
Il Silent Party si distingue per la sua unicità: attraverso cuffie wireless, ogni partecipante potrà scegliere tra tre canali musicali differenti, ognuno curato da DJ professionisti:
- Canale Rosso: un tuffo nella nostalgia con le hit degli anni ’80 e ’90, selezionate da Nando Cavalli
- Canale Verde: ritmi coinvolgenti di Afro house, House e remix commerciali con il duo House Therapy (Martina e Celeste)
- Canale Blu: le hit commerciali del momento con Salvo Tringali
Tre console, tre atmosfere, un’unica grande festa che permetterà a ciascuno di vivere la serata secondo i propri gusti musicali.
PRENOTAZIONI APERTE
Per assicurarsi la partecipazione e garantirsi le cuffie dedicate, è possibile prenotare contattando il numero WhatsApp 351 597 7490.
Un’occasione imperdibile per vivere una notte diversa, dove la musica unisce ma ognuno può scegliere il proprio ritmo