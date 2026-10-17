Siracusa celebra la 100ª Giornata Missionaria: stasera la Veglia a Sortino

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SIRACUSA / SORTINO, 17 ottobre 2026 – La Chiesa di Siracusa celebra la 100esima Giornata Missionaria Mondiale, un traguardo storico che il direttore del Centro Missionario Diocesano, don Salvatore Musso, ha definito «non una semplice ricorrenza, ma una vera ripartenza».

I momenti principali delle celebrazioni prenderanno il via questa sera, sabato 17 ottobre, alle ore 21:00 a Sortino, con la Veglia Missionaria Diocesana presieduta dall’Arcivescovo mons. Francesco Lomanto, alla presenza di padre Pietro Ciuciulla, superiore provinciale dei Missionari Comboniani in Italia.

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In un accorato messaggio inviato a tutta la comunità, mons. Lomanto ha ricordato che la missione interpella ogni credente:

«La missione non è affare di pochi coraggiosi partiti per terre lontane: è il compito di tutti i battezzati e della nostra Chiesa di Siracusa. Comincia sulla porta di casa: nel condominio, a scuola, sul posto di lavoro».