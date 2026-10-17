Caro carburanti e blocco dei tir: la Sicilia è paralizzata, supermercati presi d’assalto e scorte al lumicino

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PALERMO / SIRACUSA – La mobilitazione e lo sciopero degli autotrasportatori e del mondo agricolo, scattati per protestare contro l’impennata del costo dei carburanti e del gasolio, stanno congelando la viabilità e la catena di approvvigionamento dell’intera Sicilia.

Presidi di mezzi pesanti, blocchi stradali e rallentamenti nei pressi dei principali snodi viari, dei porti isolani e delle autostrade stanno impedendo la normale circolazione delle merci, proiettando l’isola verso una situazione di forte emergenza logistica e commerciale.

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Assalto ai supermercati e distributori d’energia a secco

La notizia dei blocchi della logistica su gomme ha scatenato la reazione dei consumatori nelle principali città siciliane, da Palermo a Siracusa, fino a Catania e Messina.

Svuotamento degli scaffali: Negli Store e nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) si assiste da ore alla corsa agli acquisti di prima necessità. I reparti dedicati ai prodotti freschi, alla farina, alla pasta, al latte e alla panificazione risultano in gran parte deserti o con scorte ridotte al minimo.

Negli Store e nei punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) si assiste da ore alla corsa agli acquisti di prima necessità. I reparti dedicati ai prodotti freschi, alla farina, alla pasta, al latte e alla panificazione risultano in gran parte deserti o con scorte ridotte al minimo. Corde e lunghe file ai distributori: Anche la rete dei carburanti risente pesantemente delle difficoltà dei trasporti, con lunghe colonne di automobili formatesi presso le stazioni di servizio per garantire il pieno prima di eventuali esaurimenti delle scorte.

Scontro politico e iniziative istituzionali

La crisi dei carburanti ha spinto la Presidenza della Regione Siciliana ad attivare un dialogo costante con il Governo centrale per valutare misure d’emergenza atte a calmierare i prezzi e riaprire i tavoli di concertazione con le sigle di categoria degli autotrasportatori.

Nel frattempo, le associazioni di categoria avvertono che, in assenza di garanzie immediate sui costi del carburante e sul sostegno al settore del trasporto e dell’agricoltura, le manifestazioni ed i blocchi ai porti e lungo i raccordi viari principali proseguiranno fino ai primi giorni della prossima settimana.

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Sicilia, Autotrasportatori, Sciopero, Caro Carburante, Supermercati, Logistica, Palermo, Siracusa, Catania, Cronaca Sicilia