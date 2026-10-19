Siracusa, Sergio Bonafede si dimette da consigliere comunale

Read this article in English→

Sergio Bonafede si dimette dalla carica di consigliere comunale di Siracusa. Una decisione maturata dopo un’attenta e sofferta riflessione, dettata da motivi di salute che, nell’ultimo periodo, non gli hanno consentito di svolgere il proprio mandato con la continuità e l’impegno che ha sempre ritenuto necessari per rappresentare i cittadini.

Pubblicità

Una scelta difficile, ma assunta con senso di responsabilità, come lo stesso Bonafede ha spiegato nel comunicare la decisione di lasciare l’incarico istituzionale.

«Le mie attuali condizioni di salute mi impongono di dedicare il tempo necessario al recupero, senza venir meno al rispetto che nutro per le istituzioni e per la comunità», ha dichiarato, sottolineando come ricoprire un ruolo pubblico significhi garantire presenza, disponibilità e un contributo concreto alla vita amministrativa della città.

La famiglia e gli amici: «Mi hanno chiesto di fermarmi»

Nella decisione hanno avuto un peso importante anche la famiglia e gli amici, che in questi anni hanno condiviso con lui sacrifici, impegni e tempo dedicato all’attività politica e alla città di Siracusa.

Bonafede ha ricordato con affetto la vicinanza delle persone che gli sono state accanto, spiegando di aver ricevuto da loro l’invito a fermarsi e a mettere al primo posto la salute e gli affetti personali.

Una richiesta nata dalla preoccupazione e dall’amore di chi gli è sempre stato vicino, che l’ex consigliere ha scelto di accogliere con gratitudine e responsabilità.

L’impegno per Siracusa non si interrompe

Nel suo percorso politico e istituzionale, Bonafede ha cercato di contribuire alla crescita della città attraverso iniziative e proposte in diversi ambiti, dalla cultura al sociale, dalla sicurezza al miglioramento dei servizi.

Un impegno portato avanti nella convinzione che la politica debba fondarsi soprattutto sull’ascolto dei cittadini, sulla presenza sul territorio e sul servizio alla comunità.

Le dimissioni, tuttavia, non rappresentano un addio alla vita civile e politica della città. Bonafede ha infatti ribadito la volontà di continuare a mettere a disposizione di Siracusa la propria esperienza e le proprie idee non appena le condizioni di salute glielo consentiranno, anche attraverso modalità diverse da quelle legate a un incarico istituzionale.

«Lascio il Consiglio comunale, ma non lascio la mia città», ha affermato, rimarcando il legame con Siracusa, maturato in tanti anni di impegno civile e politico e destinato, nelle sue intenzioni, a proseguire oltre il mandato amministrativo.

Il ringraziamento ai cittadini e ai colleghi

Nel messaggio con cui annuncia le dimissioni, Bonafede ha rivolto un ringraziamento ai cittadini che gli hanno accordato fiducia, ai colleghi e a tutte le persone che hanno condiviso il suo percorso e collaborato alle iniziative portate avanti nel corso degli anni.

La conclusione di questa esperienza istituzionale è accompagnata dal dispiacere per l’interruzione del mandato, ma anche dalla consapevolezza di aver compiuto una scelta necessaria, dettata dal rispetto verso sé stesso, i propri affetti e la comunità che ha avuto l’onore di rappresentare.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale