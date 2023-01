Sopralluogo del sindaco Cannata al cantiere della scuola Coletta

Sopralluogo, ieri pomeriggio, nel plesso della scuola elementare e dell’infanzia “Brigadiere Giuseppe Coletta”. Il sindaco di Avola, Rossana Cannata, si è recata in cantiere per verificare lo stato d’avanzamento dei lavori per la realizzazione del nuovo tratto di marciapiedi. “Maggiore sicurezza per i nostri ragazzi – commenta il primo cittadino – e decoro per le nostre scuole. Gli altri interventi che stiamo programmando in tutti gli edifici scolastici sono finalizzati a rendere le nostre scuole sempre più accoglienti prendendoci cura dei nostri alunni”.

Tra i lavori in corso, particolare attenzione anche alle cucine di alcuni plessi, del Galeno, Collodi e interventi nella scuola del largo Sicilia così da avere anche nuovi punti per lo smistamento dei pasti ai fini della refezione scolastica. “In questo modo – afferma il sindaco Cannata – con i lavori di adeguamento tecnico dei punti cottura in corso miglioriamo la qualità e la velocità di distribuzione”. Ma sono tante le scuole poste all’attenzione del primo cittadino, considerato che fin dall’insediamento ha personalmente fatto una ricognizione con numerosi sopralluoghi per intervenire e mettere in atto la programmazione. “I nostri figli trascorrono tante ore in classe, quotidianamente – conclude – e quindi monitoriamo costantemente questi luoghi per mantenerli sicuri e all’avanguardia”.

