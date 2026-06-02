Etna Comics, un uomo si ferisce precipitando da un muretto

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi nell’area delle Ciminiere, a Catania, durante lo svolgimento di Etna Comics. Un uomo è stato trasportato in ospedale dopo essere precipitato da un muretto mentre si trovava all’interno della manifestazione.

L’incidente si è verificato intorno alle 18.30. Secondo quanto riferito da numerosi testimoni presenti sul posto, il ferito sarebbe salito sul muretto per farsi fotografare. Per cause accidentali avrebbe perso l’equilibrio, precipitando lungo la scalinata sottostante.

Immediati i soccorsi. Gli amici dell’uomo e altre persone presenti nell’area hanno allertato il 118, che è intervenuto con un’ambulanza. Il ferito avrebbe riportato un trauma cranico, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Per precauzione, il personale sanitario ha provveduto a stabilizzarlo prima del trasferimento al pronto soccorso, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri per gli accertamenti di competenza.