Sparatoria in un negozio di Halloween in California: un morto e sei feriti a Fairfield

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FAIRFIELD (USA) – Un drammatico episodio di violenza ha sconvolto la cittadina di Fairfield, in California, a circa 70 chilometri a nord-est di San Francisco. Nella serata di ieri, all’interno di un negozio della catena Spirit Halloween situato nel centro commerciale Solano Town Center, si è verificata una sparatoria che ha provocato un morto e sei feriti, di cui tre versano in condizioni critiche.

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Il bilancio ufficiale è stato reso noto dal capo della polizia locale, Dan Marshall, ed è stato ripreso dall’emittente televisiva CNN.

La ricostruzione e la caccia all’uomo

L’allarme è scattato intorno alle 20:30 locali, quando ai centralini delle forze dell’ordine sono giunte numerose segnalazioni di colpi d’arma da fuoco provenienti dal punto vendita specializzato in articoli per la festa di Halloween.

Gli agenti di polizia sono giunti tempestivamente sul posto e hanno isolato l’area per consentire i primi soccorsi ai feriti e avviare i rilievi scientifici. Al momento, le forze dell’ordine sono impegnate in una vasta caccia all’uomo per identificare e catturare la persona che ha aperto il fuoco.

I momenti di panico tra i clienti

Drammatiche le testimonianze di chi si trovava all’interno della struttura al momento degli spari. Ai microfoni dell’emittente locale KCRA, un cittadino, David Bernal, ha riferito quanto vissuto dalla moglie, presente nel negozio durante il blitz:

«Mia moglie si trovava nel reparto parrucche quando ha sentito improvvisamente gli spari. Mi ha detto di aver sentito i colpi e di aver visto le persone correre, urlare e piangere. È riuscita a salvarsi scappando da un’uscita di emergenza».

Le indagini proseguono a ritmo serrato per chiarire la dinamica esatta dell’accaduto e il movente alla base del gesto.

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