Palermo piange Michele Di Martino, storico direttore del “Malaspina”. Il cordoglio degli Stati Generali per l’Infanzia

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PALERMO – La città di Palermo e l’intero comparto della giustizia minorile siciliana piangono la scomparsa di Michele Di Martino, figura simbolo dell’amministrazione penitenziaria per l’età evolutiva, per molti anni direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina” e dirigente del Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia.

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Unanime il cordoglio espresso dal mondo delle istituzioni e della società civile, che ne ricordano l’approccio innovativo nel reinserimento sociale dei giovani e nella costruzione di percorsi rieducativi integrati.

In una nota congiunta, i portavoce e le portavoce degli Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le politiche giovanili della Città di Palermo hanno espresso profondo dolore per la perdita dell’ex direttore:

«Abbiamo appreso con profondo dolore della morte di Michele Di Martino. È stato un grande uomo dello Stato: ha dato alle Istituzioni un volto umano, attento e competente, unendo la sensibilità verso i ragazzi e le ragazze a lui affidati al rigore del servizio pubblico e al coinvolgimento della comunità.

Con uno spirito innovativo e visionario per il suo tempo, ha saputo cogliere e valorizzare l’importanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni giudiziarie e Terzo settore. Grazie alla sua apertura, il lavoro sinergico di molte organizzazioni palermitane e delle istituzioni ha permesso di costruire percorsi di riscatto e di inclusione fedeli al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena».

— Stati Generali per l’Infanzia, l’Adolescenza e le Politiche Giovanili di Palermo