Palermo piange Michele Di Martino, storico direttore del “Malaspina”. Il cordoglio degli Stati Generali per l’Infanzia

PALERMO – La città di Palermo e l’intero comparto della giustizia minorile siciliana piangono la scomparsa di Michele Di Martino, figura simbolo dell’amministrazione penitenziaria per l’età evolutiva, per molti anni direttore dell’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina” e dirigente del Centro per la Giustizia Minorile della Sicilia.
Unanime il cordoglio espresso dal mondo delle istituzioni e della società civile, che ne ricordano l’approccio innovativo nel reinserimento sociale dei giovani e nella costruzione di percorsi rieducativi integrati.
Il ricordo degli Stati Generali per l’Infanzia di Palermo
In una nota congiunta, i portavoce e le portavoce degli Stati Generali per l’infanzia, l’adolescenza e le politiche giovanili della Città di Palermo hanno espresso profondo dolore per la perdita dell’ex direttore:
«Abbiamo appreso con profondo dolore della morte di Michele Di Martino. È stato un grande uomo dello Stato: ha dato alle Istituzioni un volto umano, attento e competente, unendo la sensibilità verso i ragazzi e le ragazze a lui affidati al rigore del servizio pubblico e al coinvolgimento della comunità.
Con uno spirito innovativo e visionario per il suo tempo, ha saputo cogliere e valorizzare l’importanza del dialogo e della collaborazione tra istituzioni giudiziarie e Terzo settore. Grazie alla sua apertura, il lavoro sinergico di molte organizzazioni palermitane e delle istituzioni ha permesso di costruire percorsi di riscatto e di inclusione fedeli al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena».
— Stati Generali per l’Infanzia, l’Adolescenza e le Politiche Giovanili di Palermo
L’eredità umana e professionale
L’operato di Di Martino ha tracciato per decenni le linee guida del trattamento dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari, promuovendo il costante dialogo tra le strutture detentive, le reti sociali del territorio ed i progetti di formazione professionale per i giovani ospiti del Malaspina.
- Il valore della comunità educante: «Il suo impegno ha lasciato un segno profondo nella vita di tanti giovani e nel modo di intendere la giustizia minorile nella nostra città e nella nostra regione. È un’eredità che la comunità educante di Palermo ha il dovere di custodire e portare avanti», conclude il documento di cordoglio, che si stringe con affetto ai familiari e ai colleghi che con Di Martino hanno condiviso il percorso umano e professionale.
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