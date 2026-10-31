Francofonte, furto in un’azienda agricola: Carabinieri recuperano la refurtiva e denunciano due uomini

Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

FRANCOFONTE – I Carabinieri della Stazione di Francofonte hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato due uomini del posto, un 44enne e un 39enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio.

L’intervento in contrada Celza e la refurtiva recuperata

L’operazione è scattata a seguito della segnalazione presentata dal titolare di un’azienda agricola situata in contrada Celza, che aveva scoperto il patito furto all’interno dei propri locali.

Pubblicità

I tempestivi accertamenti e le indagini avviate dai militari dell’Arma hanno consentito di identificare rapidamente i due sospettati e di recuperare l’intera refurtiva:

Prodotti agricoli : Un ingente quantitativo di concime liquido specifico per agrumeti.

: Un ingente quantitativo di concime liquido specifico per agrumeti. Attrezzature da lavoro: Diversi utensili e strumenti agricoli asportati dall’azienda.

I beni recuperati sono stati integralmente restituiti al legittimo proprietario, mentre per i due uomini è scattata la deferimento all’Autorità Giudiziaria della Procura di Siracusa.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale