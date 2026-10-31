Italia, Rosolini, Sicilia, Siracusa

Rosolini, ordine di carcerazione per droga: 26enne arrestato dai Carabinieri e condotto a Cavadonna

Esecuzione di un provvedimento della Procura di Siracusa per cumulo pene: il giovane deve scontare un anno di reclusione.
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ROSOLINI – I Carabinieri della Stazione di Rosolini hanno tratto in arresto un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati in materia di sostanze stupefacenti, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.

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L’arresto e il trasferimento in carcere

Il provvedimento restrittivo scaturisce da una condanna definitiva a 1 anno di reclusione per cumulo di pene, relativa al reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti commesso nel comune di Rosolini nel febbraio 2024.

Dopo le formalità di rito condotte presso il comando Stazione dell’Arma, l’uomo è stato trasferito ed associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa, dove sconterà la pena residua comminata dall’autorità giudiziaria.

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