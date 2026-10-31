Scordia, furto di condizionatori in azienda: i Carabinieri trovano il deposito nelle campagne, tre denunciati

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SCORDIA – Un’operazione lampo contro i reati al patrimonio condotta dai Carabinieri della Stazione di Scordia ha portato alla denuncia a piede libero per ricettazione in concorso di tre uomini di 57, 51 e 28 anni, residenti tra Scordia e Militello in Val di Catania.

L’attività investigativa è scattata a seguito di una dettagliata querela formalizzata presso la Questura di Ragusa da parte dei titolari di un’azienda specializzata con sede a Scordia, vittima del furto di un ingente stock di condizionatori d’aria dal proprio magazzino logistico.

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Le indagini e il blitz nelle campagne scordiensi

Gli investigatori hanno fatto scattare le verifiche incrociando i codici e le matricole dei motori e degli split forniti dalla proprietà dell’azienda colpita con la rete di monitoraggio sul territorio. I riscontri hanno condotto i militari verso un casolare isolato nelle campagne di Scordia.

Durante un blitz serale – condotto dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia e degli agenti della Squadra Mobile di Ragusa – le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nell’immobile rintracciando la merce sottratta:

I dispositivi sequestrati : Rinvenuti 16 climatizzatori completi , perfettamente corrispondenti per marca, modello e numeri di serie con quelli oggetto della denuncia.

: Rinvenuti , perfettamente corrispondenti per marca, modello e numeri di serie con quelli oggetto della denuncia. Involucri e scatole: Sequestrati anche 4 imballaggi vuoti recanti i codici identitari delle macchine già piazzate o trasferite.

Sequestro e sviluppi investigativi

L’intero carico è stato sottoposto a sequestro giudiziario in attesa delle procedure di restituzione ai legittimi proprietari. Nel frattempo, i tre uomini sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato proseguono per ricostruire i canali di ricettazione, verificare l’eventuale coinvolgimento di altri complici e individuare la destinazione finale dei condizionatori già privi di imballaggio

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