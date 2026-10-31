Lentini, gravi carenze igienico-sanitarie in un panificio: sanzione da 3mila euro e proposta di sospensione

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LENTINI – Stretta sui controlli di filiera e tutela della salute pubblica nel territorio di Lentini. Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, nell’ambito di un piano mirato di verifiche amministrative negli esercizi commerciali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, hanno condotto un’operazione ispettiva congiunta insieme al personale specializzato dell’ASP di Siracusa.

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Le attività di monitoraggio si sono concentrate sul rigoroso rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti, sulla salubrità degli ambienti di lavoro e di stoccaggio, nonché sulle corrette modalità di conservazione delle materie prime e dei prodotti da forno posti in vendita al pubblico.

Gravi inadempienze nel panificio e provvedimenti

Nel corso dell’attività ispettiva condotta all’interno di un panificio della cittadina, le forze dell’ordine e gli ispettori sanitari hanno riscontrato gravi inadempienze e marcate carenze igienico-sanitarie.

A seguito delle irregolarità rilevate nei locali di produzione e vendita, sono scattati immediati provvedimenti a carico del titolare dell’attività commerciale:

Sanzioni pecuniarie : Contestazione di verbali per un importo complessivo pari a 3.000 euro .

: Contestazione di verbali per un importo complessivo pari a . Sospensione dell’attività: Avanzata la proposta formale di sospensione dell’attività lavorativa in attesa del totale ripristino dei requisiti igienici e strutturali previsti dalla legge.

I controlli congiunti da parte della Polizia di Stato e dell’Azienda Sanitaria Provinciale proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio per garantire la sicurezza e la salute dei consumatori

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