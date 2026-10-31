Floridia, cumulo pene per reati contro la persona, armi e droga: 25enne arrestato dai Carabinieri

FLORIDIA – I Carabinieri della Tenenza di Floridia hanno arrestato un 25enne del posto, dando esecuzione a un ordine di espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia legati a reati contro la persona, il patrimonio, nonché in materia di armi e sostanze stupefacenti, dovrà scontare una condanna complessiva a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione per cumulo di pene.
I precedenti e l’arresto del giugno 2026
Il quadro giudiziario a carico del venticinquenne si è ulteriormente aggravato di recente. Lo scorso 19 giugno 2026, il giovane era stato tratto in arresto in flagranza di reato sempre dai militari dell’Arma della Tenenza di Floridia durante una perquisizione all’interno della sua abitazione.
In quell’occasione, i Carabinieri avevano rinvenuto e sequestrato:
- Armi e munizioni: Una pistola a tamburo perfettamente funzionante corredata dal relativo munizionamento.
- Stupefacenti: Diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio e materiale vario destinato al taglio e al confezionamento della sostanza.
Notifica ed esecuzione della misura
Al termine delle formalità di rito espletate presso i locali della Tenenza dell’Arma, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione dove sconterà la pena residua sotto il regime della detenzione domiciliare, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria aretusea.
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