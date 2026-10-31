Priolo Gargallo, al via il soggiorno termale 2026: 38 anziani in partenza per Riolo Terme

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PRIOLO GARGALLO – Al via ufficiale il soggiorno climatico e termale promosso dal Comune di Priolo Gargallo e dedicato ai cittadini residenti appartenenti alla terza età. Dal 3 al 14 novembre 2026, un gruppo composto da 38 anziani aventi diritto raggiungerà la rinomata località termale di Riolo Terme, in Emilia-Romagna, per un itinerario di 12 giorni focalizzato sulla cura della salute, sul benessere psico-fisico e sulla socializzazione.

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L’iniziativa combina un piano terapeutico mirato con un ricco programma ricreativo, prevedendo escursioni sul territorio, momenti di svago e visite culturali guidate.

«Siamo davvero felici ed orgogliosi di dare il via a un’iniziativa fondamentale per il benessere dei nostri concittadini più anziani. Attraverso questo progetto confermiamo la massima attenzione verso la terza età, offrendo non solo cure termali mirate, ma anche momenti di relax, visite culturali e piacevole condivisione. Ringraziamo il consulente Francesco Garufi per la collaborazione e auguriamo a tutti i partecipanti un buon viaggio, un sereno soggiorno e un pronto rinvigorimento». — Pippo Gianni (Sindaco) e Alessandro Biamonte (Vicesindaco di Priolo Gargallo)

Il programma del soggiorno (3 – 14 novembre 2026)

3 Novembre (Partenza per Riolo Terme) : Raduno dei partecipanti alle ore 7:00 presso Largo Autonomia Comunale a Priolo e partenza in pullman GT verso Villa San Giovanni. Imbarco sul treno Frecciarossa diretto a Bologna (con pranzo a sacco a base di Pizzolo DOP Sortinese offerto da Trotilo Viaggi). Arrivo a Bologna alle 18:30, trasferimento in hotel a Riolo Terme, accoglienza con aperitivo e serata di benvenuto.

: Raduno dei partecipanti alle ore 7:00 presso Largo Autonomia Comunale a Priolo e partenza in pullman GT verso Villa San Giovanni. Imbarco sul treno Frecciarossa diretto a Bologna (con pranzo a sacco a base di Pizzolo DOP Sortinese offerto da Trotilo Viaggi). Arrivo a Bologna alle 18:30, trasferimento in hotel a Riolo Terme, accoglienza con aperitivo e serata di benvenuto. Dal 4 al 7 Novembre (Terme e Relax) : Ciclo di trattamenti e cure termali al mattino; pomeriggi liberi per passeggiate, shopping e relax; serate collettive con cena e intrattenimento.

: Ciclo di trattamenti e cure termali al mattino; pomeriggi liberi per passeggiate, shopping e relax; serate collettive con cena e intrattenimento. 8 Novembre (Gita Culturale a Ravenna) : Escursione in pullman a Ravenna , storica capitale dell’Impero Romano d’Occidente e sito patrimonio UNESCO celebre per i suoi mosaici. Visita guidata del centro storico, delle basiliche e dei monumenti (con pranzo a sacco fornito). Rientro in struttura nel pomeriggio.

: Escursione in pullman a , storica capitale dell’Impero Romano d’Occidente e sito patrimonio UNESCO celebre per i suoi mosaici. Visita guidata del centro storico, delle basiliche e dei monumenti (con pranzo a sacco fornito). Rientro in struttura nel pomeriggio. Dal 9 al 13 Novembre (Benessere e Vita di Gruppo) : Completamento del programma termale al mattino, attività ricreative pomeridiane ed eventi serali in hotel.

: Completamento del programma termale al mattino, attività ricreative pomeridiane ed eventi serali in hotel. 14 Novembre (Rientro a Priolo Gargallo): Partenza in pullman alle 08:30 alla volta della stazione di Bologna Centrale. Partenza in Frecciarossa alle 10:27 verso la Calabria (pranzo a sacco fornito dall’hotel), arrivo a Villa San Giovanni alle 18:35 e coincidenza in pullman GT con rientro previsto a Priolo in serata.

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