Caccia in Sicilia, stop del TAR: l’on. Auteri lavora a un’intesa legale a tutela del territorio e dei cacciatori

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PALERMO / SIRACUSA – Tensione nel mondo venatorio siciliano dopo la decisione del TAR di sospendere l’attività di caccia nell’Isola per il biennio 2026-2027. Sulla vicenda è intervenuto l’onorevole Carlo Auteri, parlamentare regionale della Lega, censurando la pronuncia dei giudici amministrativi e annunciando iniziative sul piano legale.

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Secondo il deputato aretuseo, il provvedimento si pone in diretta rottura con la programmazione predisposta dagli uffici della Regione Siciliana, penalizzando ingiustamente migliaia di appassionati e presidianti del territorio.

L’esponente della Lega ha evidenziato come la decisione del Tribunale Amministrativo stravolga l’assetto regolatorio fissato dal governo regionale:

«La sentenza del TAR che blocca l’attività venatoria per il biennio 2026-2027 è in totale contrapposizione con l’autorizzazione contenuta nel decreto assessoriale della Regione Siciliana. Si tratta di un’ulteriore restrizione, un’azione di chiusura e di dissociazione a cui, forse, non si è voluto riconoscere il giusto merito, considerando l’amore e la cura che i cacciatori nutrono verso i territori».

— Carlo Auteri, deputato regionale (Lega)