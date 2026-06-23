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Siracusa

Trasporto urbano, presto su strada altri due mezzi elettrici

Francesco Nania0 Comments1 Min Read

Prosegue il percorso di rinnovamento del trasporto pubblico urbano con l’arrivo di altri due autobus elettrici Karsan da 8 metri, acquistati grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato alla mobilità sostenibile e all’ammodernamento dei servizi pubblici.

I nuovi mezzi si aggiungono ai sei autobus della stessa tipologia, di cui tre in esercizio e tre in fase di immatricolazione, portando a otto il numero complessivo di bus elettrici Karsan previsti nell’ambito del programma oggetto del finanziamento.

«Con questo investimento – afferma il sindaco Francesco Italia –, oltre a potenziare il servizio urbano, rafforziamo il processo di transizione ecologica del trasporto pubblico, migliorandone la qualità e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale».

Appartenenti alla gamma e-Atak, i due autobus sono a emissioni zero. Hanno un’autonomia di 300 chilometri, tempi di ricarica di circa 3 ore e posso trasportare fini a 52 passeggeri. Il pianale ribassato consente l’accesso alle carrozzine dei soggetti con disabilità.

By Francesco Nania

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