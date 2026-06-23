Trasporto urbano, presto su strada altri due mezzi elettrici

Prosegue il percorso di rinnovamento del trasporto pubblico urbano con l’arrivo di altri due autobus elettrici Karsan da 8 metri, acquistati grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti destinato alla mobilità sostenibile e all’ammodernamento dei servizi pubblici.

I nuovi mezzi si aggiungono ai sei autobus della stessa tipologia, di cui tre in esercizio e tre in fase di immatricolazione, portando a otto il numero complessivo di bus elettrici Karsan previsti nell’ambito del programma oggetto del finanziamento.

«Con questo investimento – afferma il sindaco Francesco Italia –, oltre a potenziare il servizio urbano, rafforziamo il processo di transizione ecologica del trasporto pubblico, migliorandone la qualità e contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale».

Appartenenti alla gamma e-Atak, i due autobus sono a emissioni zero. Hanno un’autonomia di 300 chilometri, tempi di ricarica di circa 3 ore e posso trasportare fini a 52 passeggeri. Il pianale ribassato consente l’accesso alle carrozzine dei soggetti con disabilità.