Tumore al pancreas, farmaco da 500mila euro approvato: la svolta per Jessica Scarpa e la risposta della Regione Lombardia

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MILANO – Una battaglia di civiltà e di speranza che ha unito migliaia di persone trova finalmente il suo approdo istituzionale. La Regione Lombardia acquisterà il farmaco oncologico da circa 500mila euro destinato a Jessica Scarpa, la giovane donna affetta da una grave forma di tumore al pancreas la cui storia ha profondamente commosso il web nelle ultime settimane.

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La vicenda aveva valicato i confini personali dopo che la stessa Jessica, di fronte all’impossibilità di sostenere privatamente il costo esorbitante della cura, aveva deciso di promuovere una campagna di raccolta fondi. L’obiettivo era accedere a una terapia ad altissima specializzazione, capace di offrire una concreta chance terapeutica e allungarle la vita.

Dalla mobilitazione sul web all’intervento della Sanità regionale

L’appello di Jessica ha innescato una vera e propria catena d’aiuto sui social media, dove tantissimi utenti, associazioni e cittadini si sono mobilitati sia per sostenere la colletta on-line sia per chiedere un intervento diretto delle autorità sanitarie.

A fronte della gravità del quadro clinico e della straordinaria rilevanza umana ed etica del caso, le istituzioni sanitarie della Lombardia si sono attivate per sbloccare le procedure di acquisto straordinario del farmaco. La decisione della Regione consentirà a Jessica di iniziare la somministrazione del trattamento senza dover attendere i lunghi tempi burocratici e senza gravare sulle risorse private della famiglia.

Diritto alla salute e farmaci ad alto costo: un caso simbolo

La storia di Jessica Scarpa riaccende i riflettori sull’accesso equo e tempestivo alle cure oncologiche di ultima generazione, spesso caratterizzate da costi di produzione e di mercato enormi per i sistemi sanitari pubblici.

Il passo compiuto dalla Regione Lombardia segna una vittoria importante per la tutela del diritto fondamentale alla salute, dimostrando la centralità dell’alleanza tra cittadinanza, informazione e istituzioni quando si tratta di salvare una vita umana.

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