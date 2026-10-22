Variazione di bilancio all’ARS, esulta Forza Italia: Minardo «Gruppo compatto, segno chiaro su giovani, ZES e agricoltura»

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PALERMO – Dopo una seduta fiume durata quasi ventiquattro ore ininterrotte, l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato in via definitiva la Variazione di Bilancio. Soddisfazione e compattezza politica vengono espresse dai vertici di Forza Italia, che rivendicano l’impronta decisiva lasciata dal partito sul testo finale della manovra.

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A fare il punto sui contenuti e sul valore politico dell’accordo parlamentare è Nino Minardo, commissario regionale azzurro in Sicilia, che sottolinea l’unità del gruppo e la bontà delle risposte offerte al tessuto economico e sociale dell’Isola.

Minardo: «Sostegno a famiglie e imprese, un gruppo compatto dall’inizio alla fine»

«Forza Italia ha fatto la propria parte fino in fondo: un gruppo compatto, presente in ogni passaggio, che ha lasciato un segno chiaro su questa manovra – commenta Nino Minardo –. Il primo grazie va ai nostri deputati regionali e al capogruppo Stefano Pellegrino, che hanno portato al traguardo misure attese da famiglie, imprese e lavoratori, insieme al presidente Renato Schifani, all’assessore all’Economia Alessandro Dagnino e all’intera squadra di governo».

I cardini della manovra: Zes, giovani, prima casa e agricoltura

Tra i provvedimenti di maggiore qualificazione approvati a Palazzo dei Normanni, il commissario regionale richiama la combinazione di incentivi e sostegni finanziari dedicati allo sviluppo:

Misure per i giovani: Incentivi dedicati al rientro in Sicilia di giovani laureati e diplomati tecnici, uniti ai contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa destinati agli under 40;

Incentivi dedicati al rientro in Sicilia di giovani laureati e diplomati tecnici, uniti ai contributi a fondo perduto per l’acquisto della destinati agli under 40; Credito d’Imposta ZES: Stanziamento di circa 200 milioni di euro per sostenere il credito d’imposta ZES, dando continuità agli impegni assunti verso le aziende che scelgono di investire e produrre in Sicilia;

Stanziamento di per sostenere il credito d’imposta ZES, dando continuità agli impegni assunti verso le aziende che scelgono di investire e produrre in Sicilia; Innovazione e Imprese: Risorse mirate per le aziende che investono nel settore dell’Intelligenza Artificiale;

Risorse mirate per le aziende che investono nel settore dell’Intelligenza Artificiale; Agricoltura e Trasporti: Sostegni diretti per la filiera cerealicola, per il comparto agricolo e per il ristoro del caro-carburante a beneficio delle aziende agricole e dell’autotrasporto.

«Fiducia in vista della prossima legge di Stabilità»

«Questa manovra – conclude il commissario Nino Minardo – conferma anche la ritrovata compattezza di Forza Italia, il clima di unità e l’entusiasmo che accompagnano il lavoro del nostro partito. È il risultato di un impegno condiviso che ci consente di guardare con determinazione ai prossimi appuntamenti parlamentari, a cominciare dalla imminente legge di Stabilità».

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