Investimento in corso Gelone a Siracusa, caccia all’auto pirata: i Carabinieri denunciano un 83enne per omissione di soccorso

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SIRACUSA – Svolta nelle indagini sull’incidente stradale con omissione di soccorso avvenuto lo scorso 20 settembre in pieno centro cittadino a Siracusa. I Carabinieri della Stazione di Ortigia hanno identificato e denunciato in stato di libertà un uomo di 83 anni, originario di Floridia ma residente nel capoluogo aretuseo, ritenuto responsabile dell’investimento.

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Le accuse contestate all’anziano automobilista dalla Procura della Repubblica di Siracusa sono lesioni personali, fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

L’incidente in corso Gelone e la caccia all’uomo

I fatti risalgono ad un mese fa, quando lungo il frequentatissimo corso Gelone l’autovettura condotta dall’83enne ha impattato contro il motoveicolo guidato da un siracusano di 54 anni. A causa dello scontro, lo scooterista era rovinosamente caduto sull’asfalto riportando diverse lesioni fisiche.

Invece di arrestare la marcia e prestare le prime cure all’infortunato, l’automobilista si era dato a una repentina fuga, facendo perdere le proprie tracce nel traffico cittadino e abbandonando la vittima sul luogo del sinistro.

Le indagini dei Carabinieri di Ortigia

Grazie alle tempestive e serrate attività investigative avviate nell’immediato dai Carabinieri di Ortigia – sviluppate attraverso la visione dei sistemi di videosorveglianza della zona e le testimonianze raccolte dai passanti –, i militari sono riusciti a risalire alla targa del veicolo pirata e ad incrociare i dati dell’intestatario, chiudendo definitivamente il cerchio delle indagini attorno all’83enne.

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