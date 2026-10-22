Tensioni all’esterno dello stadio di Melilli, tentato agguato dei tifosi siracusani agli acesi: scattano 8 Daspo

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MELILLI (SR) – Una domenica di sport che ha rischiato di trasformarsi nell’ennesima pagina di violenza ultras fuori dagli stadi. La Questura di Siracusa ha notificato otto provvedimenti di Daspo sportivo ad altrettanti facinorosi che, nel pomeriggio dello scorso 18 ottobre, hanno tentato di imboscarsi per aggredire la tifoseria dell’Acireale in trasferta a Melilli.

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L’incontro di calcio tra A.P.D. Melilli e Acireale Football Club, valido per il campionato di Eccellenza (girone B), aveva richiamato allo stadio Comunale circa 700 spettatori, tra cui 200 supporter ospiti. Un evento attenzionato dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza e dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive a causa dello storico e acceso attrito tra la tifoseria acese e quella siracusana.

Il blitz sventato: tifosi in scooter e volto travisato

Nonostante la partita vedesse opposto l’Acireale alla squadra locale del Melilli, un gruppo di ultras del Siracusa ha cercato il contatto con la tifoseria avversaria lungo le vie d’accesso all’impianto.

Il personale di Polizia, dislocato nell’ambito dell’articolato piano di sicurezza organizzato con il supporto della Polizia Stradale, ha intercettato un nutrito gruppo di ragazzi a bordo di ciclomotori, abbigliati di nero e con il volto coperto, pronti a muovere un agguato ai bus e ai mezzi degli acesi. La presenza massiccia degli agenti ha disperso i facinorosi prima che la situazione potesse degenerare in uno scontro fisico.

Pugno duro del Questore: un anno lontani dagli impianti

Le indagini e i rilievi condotti sul posto hanno consentito all’Ufficio di Gabinetto e alla Divisione di Polizia Anticrimine della Questura di Siracusa di identificare con precisione i responsabili delle manovre provocate all’esterno dello stadio.

Per tutti e otto gli identificati è scattata la firma del Questore sui Daspo della durata di un anno, notificati nelle ultime ore, che impediranno loro l’accesso a qualsiasi impianto sportivo del territorio nazionale per tutta la stagione agonistica.

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