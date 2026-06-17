Acireale, mons. Raspanti agli studenti: “Costruite un mondo più giusto”

Acireale, 17 giugno 2026 – In occasione degli esami di maturità, che avranno inizio domani, giovedì 18 giugno, il vescovo di Acireale mons. Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, ha voluto rivolgere un messaggio di augurio a tutti gli studenti che in questi giorni si preparano ad affrontare una delle tappe più significative del loro percorso di crescita personale e scolastica.

Un videomessaggio ai giovani maturandi

Nel suo videomessaggio, il presule si è rivolto ai giovani maturandi sottolineando come questo momento rappresenti non solo un traguardo importante, ma anche l’inizio di nuove responsabilità e opportunità.

«Voi avete tante attese, ed è giusto – ha affermato il vescovo – perché siete giovani e guardate al futuro. Ma anche noi adulti abbiamo tante attese nei vostri confronti».

La fiducia nelle nuove generazioni

Mons. Raspanti ha poi evidenziato la fiducia riposta nelle nuove generazioni, chiamate a costruire una società migliore di quella ereditata dagli adulti: «Ci aspettiamo che voi siate in grado di costruire un mondo più bello, più giusto, più sano, più fraterno di quello che noi vi stiamo mettendo nelle mani e vi stiamo consegnando».

Oltre il successo scolastico: l’impegno nella vita

Nel formulare gli auguri ai ragazzi impegnati negli esami, il vescovo ha voluto andare oltre il semplice successo scolastico, richiamando il valore dell’impegno quotidiano e della condivisione dei propri talenti.

«Non solo auguri per i vostri esami, per il vostro futuro, per le scelte universitarie o lavorative che farete, ma soprattutto auguri per l’impegno che metterete nella vita, nel vivere pienamente la vita e nell’offrire i vostri talenti a tutti coloro che incontrerete nel vostro percorso futuro».

Le penne della diocesi ai maturandi

Nei giorni scorsi, inoltre, i maturandi hanno ricevuto dalla Pastorale Giovanile, guidata da don Orazio Sciacca, le tradizionali penne donate dalla diocesi: un gesto semplice ma significativo, segno di vicinanza e di sostegno per affrontare con serenità questo importante appuntamento della loro vita