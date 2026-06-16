Il presidente dell’Avola premiato con l’Awards

Caltanissetta – Il presidente dell’Avola, Vincenzo Coffa, ha ritirato questa sera a Caltanissetta il premio “Penalty 2026 Awards”. Si tratta di un prestigioso riconoscimento per la conquista della Serie D da parte dell’Avola, impresa avvenuta domenica scorsa a distanza di 53 anni dall’ultima promozione in quarta serie.

Un traguardo storico dopo 53 anni

La promozione in Serie D rappresenta un traguardo storico per l’Avola, che non raggiungeva la quarta serie nazionale dal 1973. Un’impresa che ha riportato entusiasmo e orgoglio in tutta la città e che è stata celebrata questa sera sul palco del “Penalty Awards”, il premio riservato alle eccellenze dello sport siciliano, giunto alla tredicesima edizione.

Le parole di Coffa sul palco

Sul palco di Caltanissetta, il presidente Coffa ha espresso tutta la sua emozione per questo riconoscimento: «È un premio che dedico a tutta la città di Avola, ai tifosi che ci hanno sostenuto con passione, alla squadra, allo staff tecnico e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Dopo 53 anni siamo tornati in Serie D e questo è solo l’inizio. Vogliamo continuare a crescere e a rendere orgogliosa la nostra comunità».

Un riconoscimento al calcio siciliano

Il “Penalty 2026 Awards” celebra ogni anno le personalità e le società che si sono distinte nel mondo dello sport in Sicilia. La promozione dell’Avola in Serie D è stata una delle imprese più significative della stagione sportiva siciliana, premiata questa sera con un tributo che sottolinea il valore del calcio dilettantistico e delle realtà locali che lavorano con passione e dedizione.