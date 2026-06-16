Penalty Awards: insignito il giornalista Trombatore di WLTV (VIDEO)

.Caltanissetta, 16 giugno 2026 – Il giornalista Salvo Trombatore è stato insignito a Caltanissetta del premio “Penalty 2026 Awards”. Giunto alla tredicesima edizione, il premio è riservato alle eccellenze dello sport siciliano.

Riconoscimento alla carriera

Nel caso di Trombatore, giornalista di WLTV, è un riconoscimento alla sua lunga carriera da giornalista sportivo, che lo ha visto protagonista nel racconto dello sport siciliano e nazionale.

Un premio alle eccellenze dello sport

Il “Penalty Awards” celebra ogni anno le personalità che si sono distinte nel mondo dello sport in Sicilia, premiando atleti, tecnici, dirigenti e giornalisti che hanno contribuito alla crescita e alla valorizzazione dello sport regionale.