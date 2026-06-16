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Borse europee in rialzo, scommessa sulla riapertura di Hormuz

Redazione0 Comments1 Min Read

Milano – Le Borse europee chiudono in rialzo, ritoccando la chiusura record di lunedì, grazie alla prospettiva della riapertura dello Stretto di Hormuz entro la fine della settimana, che ha incrementato la propensione al rischio tra gli investitori.

Milano la migliore, Francoforte più cauta

Milano è stata la migliore piazza europea con un rialzo dell’1,15%, seguita da Parigi (+0,75%), Madrid (+0,69%) e Londra (+0,61%). Francoforte, più cauta, ha consolidato la posizione con un modesto +0,07%.

Hormuz: la chiave del rally

La prospettiva della riapertura dello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il transito del petrolio mondiale, ha alimentato l’ottimismo sui mercati, spingendo gli investitori verso asset più rischiosi.

By Redazione

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