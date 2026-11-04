6 nuove vittime per incidenti sul lavoro

Read this article in English→

In una singola giornata si sono registrate sei vittime — cinque sul colpo e una deceduta in ospedale dopo giorni di agonia — in diversi punti del Paese, dal Nord al Sud, coinvolgendo sia grandi aziende che realtà più piccole.

I dati aggiornati dell’Inail e dell’Anmil per il 2026 delineano un bilancio drammatico: le denunce totali di infortunio hanno superato quota 404.000 (in aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente), mentre i decessi sul lavoro hanno già oltrepassato la soglia dei 700, segnando un incremento anche nelle denunce per malattie professionali.

Tra i casi recenti figurano tragedie a Marghera, Piacenza, Benevento, Lecce, Novara e Ascoli Piceno, a testimonianza di una piaga che colpisce trasversalmente diversi settori produttivi.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale