Augusta: daspo per due tifosi violenti

La Polizia di Stato esegue due Daspo sportivi nei confronti di due augustani che erano passati alle vie di fatto dopo il termine dell’incontro di calcio del 26 settembre ad Augusta
Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa, hanno emesso due provvedimenti DASPO nei confronti di un ventottenne ed un cinquantaseienne, che sono stati protagonisti di un episodio di violenza subito dopo l’incontro di calcio “Atletico Megara 1908 – Cassibile Fontane Bianche”, disputatosi il 26 settembre u.s. nello stadio comunale “Fontana” di Augusta.
I due soggetti, entrambi augustani che si insultavano reciprocamente durante l’incontro, a fine partita sono passati alle vie di fatto.
Il provvedimento, adottato d’urgenza in modo da impedire ai due violenti di partecipare all’incontro di calcio previsto per ieri pomeriggio, prevede che non potranno accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.