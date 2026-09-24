Avola accoglie le “Settimane Blu”: il 26 e 27 settembre due giorni di eventi al Borgo Marinaro

AVOLA – La rassegna itinerante “Settimane Blu”, promossa dal GAC dei Due Mari per valorizzare la cultura e l’identità marinaresca della costa tra Siracusa e Ragusa, fa tappa ad Avola. Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026, il suggestivo Borgo Marinaro si trasformerà in una grande area espositiva dedicata alla pesca, alla biodiversità e al turismo sostenibile, prima di proseguire verso i successivi quattro Comuni del comprensorio.

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«Avola si tinge di blu e per due giorni il Borgo Marinaro diventa il cuore di un viaggio alla scoperta del nostro splendido mare», dichiara il sindaco Rossana Cannata. «Un’occasione per avvicinare grandi e piccoli alla nostra identità marinara, alla ricchezza del suo ecosistema, alle tradizioni della pesca e ai suoi sapori. Valorizzare questa straordinaria ricchezza significa far crescere cultura, consapevolezza e nuove opportunità per il nostro territorio».

Il programma del weekend: tra tecnologia, gastronomia e ambiente

Un ricco palinsesto di iniziative accoglierà i visitatori per l’intera durata del fine settimana:

Sabato 26 settembre (dalle ore 17:30): Apertura dell’area espositiva con i saluti istituzionali del sindaco. Tra le attrazioni principali spiccano la Stanza del Mare , guidata da un biologo marino, ed esperienze di realtà virtuale nei fondali dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie alla scoperta degli squali grigi di Lampione. In programma l’incontro sulla tutela costiera con Helen Accolla e Pierfrancesco Rizza (WWF Sicilia Sud Orientale), lo show cooking dello chef Crispino Spugnetti, degustazioni di conserve ittiche (aziende Adelfio e Campisi) e mostre fotografiche a cura dell’Associazione Phorisma e di racconto territoriale.

Apertura dell’area espositiva con i saluti istituzionali del sindaco. Tra le attrazioni principali spiccano la , guidata da un biologo marino, ed esperienze di realtà virtuale nei fondali dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie alla scoperta degli squali grigi di Lampione. In programma l’incontro sulla tutela costiera con Helen Accolla e Pierfrancesco Rizza (WWF Sicilia Sud Orientale), lo show cooking dello chef Crispino Spugnetti, degustazioni di conserve ittiche (aziende Adelfio e Campisi) e mostre fotografiche a cura dell’Associazione Phorisma e di racconto territoriale. Domenica 27 settembre (dalle ore 16:30 alle 22:00): La realtà virtuale guiderà il pubblico nei fondali dell’AMP Isola di Ustica. Spazio alla divulgazione scientifica con il talk e il mini-documentario “AlienFish – Cronache da un Mediterraneo che cambia”, curati dal prof. Francesco Tiralongo (Università di Catania). Seguira la rassegna “Corti di mare” a cura del CineClub 262 con una selezione di cortometraggi tematici, affiancata da nuove degustazioni e percorsi espositivi.

Le prossime tappe della rassegna

Dopo le tappe di Ispica, Pozzallo e Avola, il tour del GAC dei Due Mari continuerà secondo il seguente calendario:

3 e 4 ottobre: Pachino (Piazza Vittorio Emanuele)

Pachino (Piazza Vittorio Emanuele) 10 e 11 ottobre: Modica (Piazza Giacomo Matteotti)

Modica (Piazza Giacomo Matteotti) 17 e 18 ottobre: Lido di Noto (Piazza Belvedere)

Lido di Noto (Piazza Belvedere) 24 e 25 ottobre: Portopalo di Capo Passero (Via Lucio Tasca)

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del PN FEAMPA 2021/2027 – Priorità 3 (Strategia di Sviluppo Locale GAC Dei Due Mari). Per dettagli e aggiornamenti è consultabile il sito ufficiale www.settimaneblu.it.