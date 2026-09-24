Blitz antimafia a Catania e Siracusa: 25 arresti sequestrati 5,5 milioni – Video

All’alba di oggi è scattata una vasta operazione antimafia che ha portato all’esecuzione di 25 misure cautelari personali e al sequestro preventivo di beni per un valore stimato di circa 5,5 milioni di euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, è stata condotta dal Gico della Guardia di Finanza di Catania, dai Carabinieri di Siracusa e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (SCICO) di Roma.

I soggetti destinatari dell’ordinanza emessa dal GIP di Catania sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione a delinquere di tipo mafioso, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione, riciclaggio, rapina, percosse, illecita detenzione di armi da guerra e comuni da sparo, oltre al trasferimento fraudolento di valori. Per diversi capi d’imputazione è stata contestata l’aggravante dell’agevolazione mafiosa.

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I dettagli dell’inchiesta L’operazione ha riaperto le porte del carcere per esponenti storici del clan Nardo di Lentini, storicamente legato alla famiglia catanese di Cosa Nostra. Tra gli indagati per reati relativi agli stupefacenti figurano Dario Vacante e Davide Musumeci (quest’ultimo nipote acquisito), legati da vincoli di parentela con Roberto Vacante, figura di spicco del clan Santapaola-Ercolano (il quale risulta del tutto estraneo a questo specifico procedimento).

Dagli atti dell’indagine emerge anche un inquietante episodio relativo a una vera e propria “lezione di mafia” impartita a un bambino.

Le parole del Procuratore Il procuratore Francesco Curcio ha sottolineato la gravità del quadro emerso: “Un’operazione che inquieta. Abbiamo scoperto che erano ancora in essere estorsioni emerse addirittura in indagini di 30 e 40 anni fa”.

Parallelamente agli arresti, i militari stanno eseguendo il sequestro preventivo di complessi aziendali, quote societarie, immobili, beni mobili registrati e conti correnti per un ammontare di 5.5 milioni di euro. I dettagli completi dell’inchiesta saranno forniti durante la conferenza stampa indetta presso la Procura di Catania.

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