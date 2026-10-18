Blitz antidroga al carcere di Siracusa: intercettato drone Con 2 Kg di hashish e cocaina, due arresti

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SIRACUSA – Una brillante e cruciale operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è stata condotta nella notte dalla Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Siracusa. L’intervento coordinato degli agenti ha permesso di sventare l’introduzione di un ingente quantitativo di droga all’interno dell’istituto penitenziario e di trarre in arresto due responsabili.

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I FATTI E L’INTERVENTO

Intorno a mezzanotte, il personale addetto alla sala regia, durante il costante monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza interna ed esterna della struttura, ha rilevato la presenza di movimenti fortemente sospetti nelle immediate vicinanze del perimetro esterno dell’istituto.

Allertati tempestivamente, il Comandante di reparto in missione e il Vice Commissario hanno preso la direzione delle operazioni, coordinando con prontezza d’azione gli interventi sul campo. L’efficace schieramento del personale della Polizia Penitenziaria ha consentito di bloccare e trarre in arresto due individui, mentre altri due complici sono riusciti a darsi alla fuga approfittando dell’oscurità della notte.

IL SEQUESTRO E LE RICERCHE

Nel corso dell’operazione è stato intercettato e sequestrato un drone, già pronto a decollare per scavalcare le mura di cinta e recapitare il carico illecito ai detenuti. All’interno del velivolo e nelle immediate disponibilità dei fermati sono stati rinvenuti circa 2 chilogrammi di hashish e diversi grammi di cocaina.

Gli agenti hanno inoltre provveduto al sequestro dell’autovettura utilizzata dai malviventi per raggiungere l’area adiacente al carcere. Al momento sono ancora attivamente in corso le ricerche da parte delle forze dell’ordine per individuare e assicurare alla giustizia i due fuggitivi.

LA NOTA DEL SINDACATO OSAPP

L’eccezionale quantitativo di droga sequestrato in un solo colpo riaccende i riflettori sulla sicurezza della struttura: un simile peso conferma, purtroppo, il rischio concreto che la Casa Circondariale di Siracusa sia considerata una vera e propria piazza di spaccio logistica per la criminalità.

L’Organizzazione Sindacale OSAPP ha espresso il proprio più vivo compiacimento e un profondo plauso a tutto il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal Rappresentante sindacale OSAPP G. Sommariva e dal Segretario Provinciale OSAPP al Comandante in missione, al Vice Comandante, agli Ispettori e a tutti gli agenti coinvolti in questa complessa e rischiosa operazione notturna, che ha dimostrato ancora una volta l’alto livello di professionalità, prontezza e attaccamento al dovere del corpo a tutela della legalità e della sicurezza interna.