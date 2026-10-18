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Pallamano: Terzo Successo di Fila per la Teamnetwork Albatro Nexgen, Lanzara Piegato 29-27

Incredibile rimonta dei ragazzi di Lorenzo Martelli: sotto anche di 6 reti, i siracusani approfittano del calo degli ospiti e conquistano due punti d'oro davanti al proprio pubblico.
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SIRACUSA – Terzo successo consecutivo per la Teamnetwork Albatro Nexgen, che tra le mura amiche supera il Lanzara con il punteggio finale di 29 a 27 al termine di una sfida combattuta e ricca di colpi di scena. Una gara condotta quasi sempre all’inseguimento dai ragazzi guidati da coach Lorenzo Martelli, capaci però di crederci fino alla fine e di completare una rimonta entusiasmante.

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LA CRONACA DEL MATCH

Il primo tempo parte subito in salita per i padroni di casa, bloccati da un’attenta difesa salernitana e dalle parate decisive del portiere argentino Chiappe. Il Lanzara prende così il largo guidato dall’esperienza di Antonio Milano e dal ritmo di Olguin, portandosi fino al +6. I siracusani provano a reggere l’impatto grazie al terzetto composto da Sortino, Giuffrida e Pavani, trovando la forza di accorciare le distanze sul finale di frazione sfruttando il primo calo fisico degli ospiti (11-12 al riposo).

L’inizio della ripresa sembra riproporre lo stesso copione: l’Albatro commette qualche ingenuità di troppo legata alla minore esperienza e il Lanzara ne approfitta per allungare nuovamente fino al +4. Nel momento più difficile, sostenuta dal calore del pubblico di casa, la formazione siracusana suona la carica: un perentorio parziale targato Sortino (top scorer del match con 10 reti) e compagni ribalta l’inerzia della partita, complice anche la panchina corta dei salernitani. Il finale premia la tenacia della Teamnetwork Albatro Nexgen, che chiude sul 29-27 e incamera la terza vittoria consecutiva.

IL TABELLINO

TEAMNETWORK ALBATRO NEXGEN – LANZARA 29-27 (P.T. 11-12)

  • Teamnetwork Albatro Nexgen: Rametta, Malandrino, Alfieri 1, Giulietti, Calvo, Giuffrida 3, Pivato 3, Romano, Livoli, Pavani 7, D’Alberti 2, Carapella, Sortino 10, Fontana, Scollo 2, Schiavone 1. Allenatore: Lorenzo Martelli.
  • Lanzara: A. Milano 6, Senatore, Merola 1, Olguin 6, Juarez 1, Bozzato, Chiappe, J. Milano, Vitiello 4, Avallone 3, Strozzi 6, Vicinanza. Allenatore: Nicolas Balogh Sedda.
  • Arbitri: Alessandro D’Annibale e Nicola Scavone.
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