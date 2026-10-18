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Sicilia – Principali Farmacie di Turno nei Capoluoghi e Comuni principali (Domenica 18 Ottobre 2026)

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SICILIA – Per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e la pronta reperibilità di farmaci salvavita e prodotti di prima necessità durante le giornate festive e nelle ore notturne, è attivo in tutti i comuni della Sicilia il servizio di guardia farmaceutica di turno per la giornata di Domenica 18 Ottobre 2026.

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Di seguito proponiamo l’elenco dei principali presidi attivi nei capoluoghi di provincia e i canali per consultare la mappa completa città per città.

Mappa dei Turni nei Capoluoghi di Provincia (18 Ottobre 2026)

Agrigento

  • Farmacia Del Viale (Dott. Paolo e Chiara Minacori) – Viale della Vittoria, 149 (Tel. 0922 25089)
  • Farmacia San VitoVia Caltanissetta, 11 (Tel. 0922 26330)

Caltanissetta

  • Farmacia ComunaleViale Stefano Candura, 34 (Tel. 0934 551220)
  • Farmacia La CagninaCorso Vittorio Emanuele, 180 (Tel. 0934 21321)

Catania

  • Antica FarmaciaVia Giuseppe Garibaldi, 24 (Tel. 095 321528)
  • Farmacia BelliaVia Susanna, 2 (Tel. 095 351234)
  • Farmacia CentraleVia Etnea, 238 (Tel. 095 316315)
  • Farmacia ChinesPiazza Stesicoro, 33 (Tel. 095 325600)

Enna

  • Farmacia CatalanoVia Roma, 210 (Tel. 0935 24050)
  • Farmacia PergusaViale Giovanni Erpelle, Pergusa (Tel. 0935 541112)

Messina

  • Farmacia MercurioViale San Martino, 145 (Tel. 090 2931200)
  • Farmacia CentralePiazza Cairoli, 40 (Tel. 090 2931010)
  • Servizio h24 e distretti Jonico/Tirrenico: Centralino Ordine dei Farmacisti di Messina (Tel. 090 711375).

Palermo

  • Farmacia CannataVia Maqueda, 210 (Tel. 091 324567)
  • Farmacia del VialeViale della Libertà, 56 (Tel. 091 306090)
  • Farmacia StazionePiazza Giulio Cesare, 12 (Tel. 091 6161234)
  • Farmacia OretoVia Oreto, 118 (Tel. 091 6171120)

Ragusa

  • Farmacia GuastellaCorso Italia, 142 (Tel. 0932 621100)
  • Farmacia OttavianoVia Archimede, 80 (Tel. 0932 252000)

Siracusa

  • Farmacia CarusoCorso Gelone, 45 (Tel. 0931 66100)
  • Farmacia Santa LuciaBorgata Santa Lucia, Via Agrigento 12 (Tel. 0931 68900)

Trapani

  • Farmacia PalermoVia Giovan Battista Fardella, 120 (Tel. 0923 21540)
  • Farmacia SalvoCorso Vittorio Emanuele, 45 (Tel. 0923 21100)

Modalità di Servizio e Consultazione nei Comuni della Regione

Le farmacie svolgono il servizio festivo con due modalità:

  1. A porte aperte: Durante la fascia oraria diurna (solitamente 8:30 – 19:30 o 20:00).
  2. A chiamata / Chiamata notturna: Nelle ore serali e notturne, previa esibizione di ricetta medica urgente per la dispensazione dei farmaci salvavita.

Per verificare la farmacia attiva negli altri comuni siciliani (es. Priolo Gargallo, Acireale, Bagheria, Marsala, Modica, Gela, ecc.):

  • Bacheche esterne: Ogni esercizio farmaceutico espone per legge il prospetto aggiornato delle farmacie di turno nel proprio bacino d’utenza.
  • Portali Ufficiali Federfarma e Ordini Provinciali:
    • Palermo: federfarmapalermo.it
    • Catania: federfarmacatania.it
    • Messina: ordinefarmacistimessina.it
    • Agrigento / Siracusa / Ragusa / Trapani / Caltanissetta / Enna: consultabili sui rispettivi siti istituzionali o su farmaciediturno.org.
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