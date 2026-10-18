Sicilia – Principali Farmacie di Turno nei Capoluoghi e Comuni principali (Domenica 18 Ottobre 2026)

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SICILIA – Per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e la pronta reperibilità di farmaci salvavita e prodotti di prima necessità durante le giornate festive e nelle ore notturne, è attivo in tutti i comuni della Sicilia il servizio di guardia farmaceutica di turno per la giornata di Domenica 18 Ottobre 2026.

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Di seguito proponiamo l’elenco dei principali presidi attivi nei capoluoghi di provincia e i canali per consultare la mappa completa città per città.

Mappa dei Turni nei Capoluoghi di Provincia (18 Ottobre 2026)

Agrigento

Farmacia Del Viale (Dott. Paolo e Chiara Minacori) – Viale della Vittoria, 149 (Tel. 0922 25089)

(Dott. Paolo e Chiara Minacori) – Viale della Vittoria, 149 (Tel. 0922 25089) Farmacia San Vito – Via Caltanissetta, 11 (Tel. 0922 26330)

Caltanissetta

Farmacia Comunale – Viale Stefano Candura, 34 (Tel. 0934 551220)

– Viale Stefano Candura, 34 (Tel. 0934 551220) Farmacia La Cagnina – Corso Vittorio Emanuele, 180 (Tel. 0934 21321)

Catania

Antica Farmacia – Via Giuseppe Garibaldi, 24 (Tel. 095 321528)

– Via Giuseppe Garibaldi, 24 (Tel. 095 321528) Farmacia Bellia – Via Susanna, 2 (Tel. 095 351234)

– Via Susanna, 2 (Tel. 095 351234) Farmacia Centrale – Via Etnea, 238 (Tel. 095 316315)

– Via Etnea, 238 (Tel. 095 316315) Farmacia Chines – Piazza Stesicoro, 33 (Tel. 095 325600)

Enna

Farmacia Catalano – Via Roma, 210 (Tel. 0935 24050)

– Via Roma, 210 (Tel. 0935 24050) Farmacia Pergusa – Viale Giovanni Erpelle, Pergusa (Tel. 0935 541112)

Messina

Farmacia Mercurio – Viale San Martino, 145 (Tel. 090 2931200)

– Viale San Martino, 145 (Tel. 090 2931200) Farmacia Centrale – Piazza Cairoli, 40 (Tel. 090 2931010)

– Piazza Cairoli, 40 (Tel. 090 2931010) Servizio h24 e distretti Jonico/Tirrenico: Centralino Ordine dei Farmacisti di Messina (Tel. 090 711375).

Palermo

Farmacia Cannata – Via Maqueda, 210 (Tel. 091 324567)

– Via Maqueda, 210 (Tel. 091 324567) Farmacia del Viale – Viale della Libertà, 56 (Tel. 091 306090)

– Viale della Libertà, 56 (Tel. 091 306090) Farmacia Stazione – Piazza Giulio Cesare, 12 (Tel. 091 6161234)

– Piazza Giulio Cesare, 12 (Tel. 091 6161234) Farmacia Oreto – Via Oreto, 118 (Tel. 091 6171120)

Ragusa

Farmacia Guastella – Corso Italia, 142 (Tel. 0932 621100)

– Corso Italia, 142 (Tel. 0932 621100) Farmacia Ottaviano – Via Archimede, 80 (Tel. 0932 252000)

Siracusa

Farmacia Caruso – Corso Gelone, 45 (Tel. 0931 66100)

– Corso Gelone, 45 (Tel. 0931 66100) Farmacia Santa Lucia – Borgata Santa Lucia, Via Agrigento 12 (Tel. 0931 68900)

Trapani

Farmacia Palermo – Via Giovan Battista Fardella, 120 (Tel. 0923 21540)

– Via Giovan Battista Fardella, 120 (Tel. 0923 21540) Farmacia Salvo – Corso Vittorio Emanuele, 45 (Tel. 0923 21100)

Modalità di Servizio e Consultazione nei Comuni della Regione

Le farmacie svolgono il servizio festivo con due modalità:

A porte aperte: Durante la fascia oraria diurna (solitamente 8:30 – 19:30 o 20:00). A chiamata / Chiamata notturna: Nelle ore serali e notturne, previa esibizione di ricetta medica urgente per la dispensazione dei farmaci salvavita.

Per verificare la farmacia attiva negli altri comuni siciliani (es. Priolo Gargallo, Acireale, Bagheria, Marsala, Modica, Gela, ecc.):