Sicilia – Principali Farmacie di Turno nei Capoluoghi e Comuni principali (Domenica 18 Ottobre 2026)

SICILIA – Per garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e la pronta reperibilità di farmaci salvavita e prodotti di prima necessità durante le giornate festive e nelle ore notturne, è attivo in tutti i comuni della Sicilia il servizio di guardia farmaceutica di turno per la giornata di Domenica 18 Ottobre 2026.
Di seguito proponiamo l’elenco dei principali presidi attivi nei capoluoghi di provincia e i canali per consultare la mappa completa città per città.
Mappa dei Turni nei Capoluoghi di Provincia (18 Ottobre 2026)
Agrigento
- Farmacia Del Viale (Dott. Paolo e Chiara Minacori) – Viale della Vittoria, 149 (Tel. 0922 25089)
- Farmacia San Vito – Via Caltanissetta, 11 (Tel. 0922 26330)
Caltanissetta
- Farmacia Comunale – Viale Stefano Candura, 34 (Tel. 0934 551220)
- Farmacia La Cagnina – Corso Vittorio Emanuele, 180 (Tel. 0934 21321)
Catania
- Antica Farmacia – Via Giuseppe Garibaldi, 24 (Tel. 095 321528)
- Farmacia Bellia – Via Susanna, 2 (Tel. 095 351234)
- Farmacia Centrale – Via Etnea, 238 (Tel. 095 316315)
- Farmacia Chines – Piazza Stesicoro, 33 (Tel. 095 325600)
Enna
- Farmacia Catalano – Via Roma, 210 (Tel. 0935 24050)
- Farmacia Pergusa – Viale Giovanni Erpelle, Pergusa (Tel. 0935 541112)
Messina
- Farmacia Mercurio – Viale San Martino, 145 (Tel. 090 2931200)
- Farmacia Centrale – Piazza Cairoli, 40 (Tel. 090 2931010)
- Servizio h24 e distretti Jonico/Tirrenico: Centralino Ordine dei Farmacisti di Messina (Tel. 090 711375).
Palermo
- Farmacia Cannata – Via Maqueda, 210 (Tel. 091 324567)
- Farmacia del Viale – Viale della Libertà, 56 (Tel. 091 306090)
- Farmacia Stazione – Piazza Giulio Cesare, 12 (Tel. 091 6161234)
- Farmacia Oreto – Via Oreto, 118 (Tel. 091 6171120)
Ragusa
- Farmacia Guastella – Corso Italia, 142 (Tel. 0932 621100)
- Farmacia Ottaviano – Via Archimede, 80 (Tel. 0932 252000)
Siracusa
- Farmacia Caruso – Corso Gelone, 45 (Tel. 0931 66100)
- Farmacia Santa Lucia – Borgata Santa Lucia, Via Agrigento 12 (Tel. 0931 68900)
Trapani
- Farmacia Palermo – Via Giovan Battista Fardella, 120 (Tel. 0923 21540)
- Farmacia Salvo – Corso Vittorio Emanuele, 45 (Tel. 0923 21100)
Modalità di Servizio e Consultazione nei Comuni della Regione
Le farmacie svolgono il servizio festivo con due modalità:
- A porte aperte: Durante la fascia oraria diurna (solitamente 8:30 – 19:30 o 20:00).
- A chiamata / Chiamata notturna: Nelle ore serali e notturne, previa esibizione di ricetta medica urgente per la dispensazione dei farmaci salvavita.
Per verificare la farmacia attiva negli altri comuni siciliani (es. Priolo Gargallo, Acireale, Bagheria, Marsala, Modica, Gela, ecc.):
- Bacheche esterne: Ogni esercizio farmaceutico espone per legge il prospetto aggiornato delle farmacie di turno nel proprio bacino d’utenza.
- Portali Ufficiali Federfarma e Ordini Provinciali:
- Palermo:
federfarmapalermo.it
- Catania:
federfarmacatania.it
- Messina:
ordinefarmacistimessina.it
- Agrigento / Siracusa / Ragusa / Trapani / Caltanissetta / Enna: consultabili sui rispettivi siti istituzionali o su
farmaciediturno.org.
- Palermo: