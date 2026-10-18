Tragedia al porticciolo di Marsala: donna trovata morta in mare

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MARSALA – Drammatico ritrovo questa mattina nello specchio acqueo del porticciolo turistico di Marsala, dove il corpo privo di vita di una donna è stato recuperato in mare.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe caduta in acqua nel corso della notte. La donna si trovava presumibilmente a bordo di una delle imbarcazioni a vela ormeggiate lungo i pontili della struttura. L’allarme è scattato soltanto nelle prime ore del mattino, quando alcuni passanti si sono accorti della presenza del corpo in acqua; purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, per la donna non c’era più nulla da fare.

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LE INDAGINI IN CORSO

Subito dopo la segnalazione al 118, sul posto sono intervenuti i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala e i Carabinieri della locale compagnia, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica della tragedia.

Nelle prossime ore, il personale della Capitaneria di Porto provvederà ad ascoltare il comandante della barca a vela, i membri dell’equipaggio e gli altri occupanti presenti a bordo al momento dell’incidente, al fine di ricostruire gli ultimi istanti prima della caduta e determinare le cause del decesso.