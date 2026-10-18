Premio Andrea Parodi 2026: trionfa Angelica Perri. Cagliari celebra i vent’anni dalla scomparsa del grande artista sardo

CAGLIARI – È Angelica Perri la vincitrice assoluta della 19ª edizione del Premio Andrea Parodi, il più importante concorso italiano dedicato alla world music, andato in scena dal 15 al 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari sotto la direzione artistica di Elena Ledda e l’organizzazione della Fondazione Andrea Parodi.

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Per la cantautrice un vero e proprio trionfo: a lei sono andati infatti anche il Premio della Critica e la Menzione della Giuria Internazionale.

UN’EDIZIONE NEL SEGNO DEL RICORDO

Un’edizione carica di significato e commozione, svolta a vent’anni esatti dalla scomparsa di Andrea Parodi (avvenuta il 17 ottobre 2006). L’ex voce dei Tazenda, poi protagonista di un illustre percorso solista, è stato ricordato durante le tre serate attraverso le esibizioni dei finalisti e dei grandi ospiti che si sono alternati sul palco.

In un’edizione quasi interamente al femminile e dal respiro internazionale, sono stati assegnati diversi riconoscimenti tecnici:

Miglior Musica: Momi (Friuli)

Momi (Friuli) Miglior Arrangiamento: Nubras Ensemble (Italia/Spagna/Romania)

Nubras Ensemble (Italia/Spagna/Romania) Migliore Interpretazione: Elana Sasson (California/Spagna)

Elana Sasson (California/Spagna) Miglior Testo e Menzione dei Concorrenti: Hita Del Rio (Colombia/Francia)

Hita Del Rio (Colombia/Francia) Migliore Reinterpretazione di un brano di Parodi e Menzione dei ragazzi in sala: Chiarè (Campania)

Chiarè (Campania) Premio Bianca d’Aponte International: Koyel Basu

I GRANDI OSPITI E I RICONOSCIMENTI

Ricchissimo il parterre degli ospiti condotto da Gianmaurizio Foderaro e Ottavio Nieddu. Riconoscimento speciale a Paolo Fresu, che ha ricevuto il Premio Albo d’Oro 2026 ed si è esibito insieme a Bebo Ferra e Pierpaolo Vacca. Sul palco anche Bungaro, Luisa Briguglio (vincitrice 2025), Gigi Marras e il progetto “Bent’e mari”.

Grazie alla vittoria, Angelica Perri si aggiudica una borsa di studio di 2.500 euro e l’opportunità di esibirsi nel 2027 in importanti festival partner tra cui l’European Jazz Expo, Folkest, il Festival del Torto in Sicilia e la prossima edizione del Premio Parodi.

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