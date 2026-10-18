Amici, il catanese Saitta entra nella scuola: ad accoglierlo c’è Amadeus

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Grande emozione per il giovane cantante etneo nel talent più famoso d’Italia. Tra abbracci, risate e un divertente aneddoto sulla coppola, la Sicilia festeggia un nuovo talento in tv.

La Sicilia si conferma ancora una volta una fucina inesauribile di talenti per la musica italiana. Nelle ultime ore, i canali social ufficiali di Amici hanno pubblicato un video che è diventato subito virale, raccontando l’ingresso ufficiale di Saitta, promettente cantautore originario di Catania, nella celebre scuola di Maria De Filippi.

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Un benvenuto speciale e il siparietto sulla coppola

A rendere indimenticabile il debutto del giovane artista etneo è stata un’accoglienza decisamente d’eccezione: in studio ad attenderlo c’era infatti Amadeus. Il celebre conduttore ha dato il benvenuto a Saitta con un momento ricco di calore, complicità e leggerezza.

Tra risate ed emozione, a strappare un sorriso al pubblico è stato un simpatico aneddoto raccontato da Amadeus sulla classica coppola siciliana, iconico simbolo di tradizione che sa unire territori e generazioni.

L’inizio di una nuova avventura

Per il giovane cantautore catanese si apre ora un capitolo decisivo della propria carriera artistica. Il banco di Amici rappresenta un trampolino di lancio fondamentale per studiare, perfezionarsi e farsi strada nel panorama discografico e televisivo nazionale.

Dal capoluogo etneo all’intera regione, il pubblico e i fan siciliani sono già pronti a fare il tifo per Saitta, accompagnandolo passo dopo passo in questa avventura che promette di regalarci grandi soddisfazioni.