Sabato sera a Priolo: tra Largo dell’Autonomia e Largo dei Caduti, la scelta ideale anche per le famiglie che restano in città

Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

PRIOLO GARGALLO – Non serve necessariamente allontanarsi o lasciare il paese per trascorrere un sabato sera sereno, all’insegna del buon cibo e della socialità. Sempre più famiglie priolesi scelgono di restare in città, ritrovando nei luoghi simbolo del centro – come Largo dell’Autonomia Comunale e Largo dei Caduti – un punto di riferimento accogliente, sicuro e a misura d’uomo.

Pubblicità

Una dimensione che unisce la vivacità dei più giovani alla tranquillità di chi desidera godersi una serata tranquilla vicino a casa.

Un punto d’incontro intergenerazionale

Il fine settimana trasforma queste aree in un salotto a cielo aperto dove le diverse generazioni si incontrano senza fretta:

Spazi sicuri e protetti: La costante presenza del sistema di videosorveglianza comunale gestito dalla Polizia Locale regala ai genitori la massima tranquillità, permettendo ai ragazzi di socializzare liberamente e alle famiglie di passeggiare senza pensieri.

La costante presenza del sistema di gestito dalla Polizia Locale regala ai genitori la massima tranquillità, permettendo ai ragazzi di socializzare liberamente e alle famiglie di passeggiare senza pensieri. Dalla piazza alla tavola: La vicinanza con i punti di ristoro del centro – come il locale MARESANTO – permette di unire la classica passeggiata serale a una cena in famiglia o a un dopocena informale, valorizzando le attività del territorio.

La comodità di vivere il paese

Scegliere di restare a Priolo nel weekend significa riscoprire il piacere di una comunità viva, dove i bambini possono muoversi in sicurezza nei parchi cittadini (come Parco Senia e gli adulti possono godersi il fresco della sera e il calore di una chiacchierata tra vicini e amici, senza lo stress del traffico o degli spostamenti fuori paese.