Canicattini, s’inaugura il museo civico

Si inaugura Venerdì 2 Agosto 2019, ore 18:00, al Museo Civico Tempo di Canicattini Bagni, in via XX Settembre 132 – via De Pretis 18, “FiloConduttore” la Mostra dell’artista netino Lucio Pintaldi, nell’ambito delle manifestazioni inserite nel cartellone del 16° Festival del Mediterraneo promosse dal Comune canicattinese.

L’inaugurazione della Mostra sarà preceduta da un incontro aperto dai saluti del Sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, dell’Assessore alla Cultura, Loretta Barbagallo, e del Presidente del Museo Tempo, Paolino Uccello, e proseguirà con gli interventi di:

– Tanino Golino, Vice Presidente Museo Tempo, “Il senso del colore e la luminosità sicula”;

– Carmela Amenta, progettista museale Museo Tempo, “Cenni biografici”;

– Lucio Pintaldi, “Esperienze d’artista”.

“FiloConduttore”, in quanto si tratta di un legame, una connessione, tra la coloratissima fluidità creativa delle opere pittoriche con i suoi “omini” ed i colori vivaci e la capacità comunicativa delle performance ed installazioni d’arte effimera per i quali Pintaldi utilizza materiali naturali dalla breve durata espositiva ma dal forte impatto sensoriale.

Tecniche ed espressioni che lo portano a viaggiare da Noto, città natale, in giro per il mondo ma con radici sempre ben salde nelle tradizioni e contraddizioni della sua amata terra di Sicilia.

Lucio Pintaldi, nato a Noto (SR) il 13 dicembre 1982, ha conseguito il diploma di maturità presso il corso di studio di decorazione pittorica dell’Istituto Statale d’Arte di Noto con la qualifica di maestro d’arte.

Da anni risulta impegnato nel panorama dell’Arte Contemporanea con la partecipazione ad eventi e mostre in giro per l’Italia. Nell’osservare le sue opere si intuisce l’essenza della sua arte che è trasposizione del suo essere e della sua personalità in un mondo intimo, istintivo, inquieto, colorato, figlio delle contraddizioni dell’epoca in cui vive. Utilizza tecniche diverse su diversi tipi di supporto (tela, legno, plastica, vetro ecc…) mescolando i colori e i materiali in un vortice di emozioni cangianti che lo rendono un cultore dell’Astrattismo. Inoltre non disprezza lo stile figurativo, gli scatti fotografici e l’arte postale che lo rendono un artista poliedrico. Impegnato anche nell’ideazione e nell’allestimento di quadri infiorati, da più di diciassette anni è autore di numerosi bozzetti che lo hanno portato a viaggiare in Italia e nel mondo ed infatti ha partecipato anche agli eventi e sfilate promosse dagli stilisti Dolce e Gabbana (Noto, Piazza Armerina, Avola, Poggio Moiano, Rossano Calabro, Milano, Cervaro; Tel Aviv, Gerusalemme, Castelbuono, Paola, Via Grande ecc…).

