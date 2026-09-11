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Beni culturali, Cassibile, Italia, Sicilia

Cassibile, raccolta fondi per il Museo dell’Armistizio

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La storia al suo interno si ferma solo per frammenti, cimeli e immagini, ma non per memoria e sensibilizzazione. Ci troviamo al Museo etnostorico dell’armistizio di Cassibile, dove l’Associazione Centro Studi Storico Culturali Kakipai ha convogliato in un immobile confiscato alla mafia una delle pagine più importanti della storia d’Italia e mondiale da tramandare alle generazioni future.

Il museo, dunque, in un immobile confiscato alla criminalità organizzata è stato assegnato, tramite bando, dalla città di Siracusa. Ma per realizzare a 360° il progetto sono necessari fondi per l’allestimento:

  • Vetrine espositive;
  • Pannelli didattici multilingue;
  • Restauro e messa in sicurezza dei cimeli;
  • Impianto audio-video per le testimonianze orali;
  • Illuminazione museale;
  • Accessibilità per tutti i visitatori.

Per questo, l’associazione Kakipari, in occasione dell’83° anniversario dell’armistizio, lancia la raccolta fondi con oniettivo di 30.000€ da raggiungere entro l’anniversario del 2027, trasformando così l’edificio in un museo vivo e accessibile a tutti per rendere sempre eterno il ricordo del 3 settembre 1943.

Il sostegno del progetto restituirà un pezzo di storia alla collettività e diventare, così, parte integrante della memoria. Per maggiori informazioni o contribuire contattare l’Associazione alla email: kakiparis@armistiziocassibile.it.

Oppure accedere al sito di Produzione dal Basso al seguente link: https://www.produzionidalbasso.com/project/museo-etnostorico-dell-armistizio- di-cassibile-3-settembre-1943/

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