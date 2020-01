Costituita Aerolinee Siciliane a Caltagirone

Una festa dell’economia e dell’aviazione civile siciliana. Questo è il clima che gli azionisti hanno respirato a Caltagirone. All’Istituto di Sociologia Luigi Sturzo a Caltagirone, l’assemblea di costituzione di Aerolinee Siciliane SpA . Gli azionisti fondatori sono stati accolti da Luigi Crispino, anima del progetto della nuova compagnia aerea di bandiera dell’isola.

“Abbiamo ribaltato le regole della politica e dell’economia insieme. Per la prima volta in Italia nasce una vera compagnia ad azionariato diffuso, secondo i modelli di successo di aziende come Volkswagen, Google o Amazon. Oggi, possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto e ancora di più lo saremo nel futuro. Oggi diciamo che vogliamo volare e lo faremo.”

Alle ore 14,40, il notaio Mauceri di Catania, ha cominciato la lettura della lista dei soci fondatori di Aerolinee Siciliane ed ha poi proceduto alla lettura dell’atto costitutivo e dello statuto della SpA.

Nel silenzio della sala, la lettura delle trentadue pagine dell’atto costitutivo è terminata alle ore 17,00.

Al termine della stipula, Luigi Crispino ha proposto per il Consiglio di Sorveglianza, massimo organo di questa SpA, Elio Guastella, Stefano Spampinato, Claudio Melchiorre, Guendalina Lo Monaco, Aldo Di Benedetto. Nel Consiglio di Gestione sono stati invece eletti Luigi Crispino, Piero Berti, Giacomo Guasone.

L’assemblea ha anche approvato la delega all’aumento di capitale sociale fino a dieci milioni di euro.

“La scelta di SISAC SpA di investire in questo progetto – ha dichiarato Elio Guastella, presidente del Consiglio di Sorveglianza – deriva dalla volontà di contribuire allo sviluppo del territorio siciliano, perché possa finalmente popolarsi di altre aziende solide e ben amministrate. Il fatto che questa impresa abbia un contenuto economico importante è coerente con questa nostra volontà.”

Presidente del consiglio di gestione è Luigi Crispino.

