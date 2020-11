Covid Sicilia-Negozi chiusi la domenica, la Regione ci ripensa, possibile il cibo da asporto

La Regione siciliana ci ripensa e 24 ore prima che entri in vigore la nuova ordinanza del governatore Nello Musumeci che impone la chiusura dei negozi la domenica e i giorni festivi, arriva una circolare esplicativa della protezione civile che ripristina alcune possibilità inizialmente escluse proprio dall’ordinanza. Una parziale rettifica coperta proprio dalla modalità della circolare attuativa che precisa come la domenica e nei giorni festivi restino possibili non solo le consegne a domicilio di alimentari esplicitamente consentite dall’ordinanza ma anche le attività di asporto per ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie) e resta possibile la vendita di fiori in concomitanza con gli orari di apertura dei cimiteri.

21 novembre 2020

