Criticità nelle scuole del Siracusano, l’allarme del Comune di Priolo al Libero Consorzio: «A rischio il diritto allo studio»

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PRIOLO GARGALLO / SIRACUSA – Le precarie condizioni strutturali e funzionali di diversi istituti scolastici d’istruzione superiore della provincia di Siracusa finiscono al centro dell’attenzione istituzionale. L’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Priolo Gargallo, Federica Limeri, ha formalmente inviato una lettera al presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Michelangelo Giansiracusa, sollecitando un piano d’intervento urgente e straordinario a tutela degli studenti.

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Particolare preoccupazione viene espressa per le condizioni operative dell’Istituto Superiore “O.M. Corbino”, polo formativo di riferimento frequentato quotidianamente da numerosissimi ragazzi residenti nel comune industriale.

Disagi per le famiglie e per gli studenti pendolari

Nella sua lettera accorata, l’assessore Limeri evidenzia come le attuali limitazioni logistiche e strutturali dei plessi stiano compromettendo il regolare svolgimento dell’attività didattica:

«Desidero sottoporre alla Sua attenzione la situazione di disagio che interessa diversi istituti di competenza del Libero Consorzio – scrive Federica Limeri –. Le problematiche riscontrate stanno causando significative difficoltà agli studenti e alle loro famiglie, con inevitabili ripercussioni sulla frequenza. Tali disagi assumono una rilevanza ancora maggiore per gli studenti pendolari, che quotidianamente raggiungono gli istituti di Siracusa da Priolo e che affrontano ulteriori difficoltà nel proprio percorso formativo».

Sotto la lente d’ingrandimento finiscono proprio gli impatti della situazione del “Corbino”: «Le condizioni dei plessi scolastici rischiano di incidere concretamente sulla continuità e sulla qualità dell’attività didattica. È urgente garantire ambienti sicuri, funzionali e adeguati».

L’appello per un tavolo con la Regione Siciliana

Consapevole dei vincoli di bilancio e dei prolungati tagli che penalizzano gli enti d’area vasta dell’Isola, l’esponente della giunta priolese propone una sinergia istituzionale verso il governo regionale:

«Consapevole delle difficoltà economiche che attualmente interessano il Libero Consorzio Comunale di Siracusa – conclude l’assessore alla Pubblica Istruzione –, Le chiedo di farsi promotore di un’interlocuzione diretta con l’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, affinché possano essere individuate le risorse necessarie e definite, in tempi ragionevoli, soluzioni concrete ed efficaci. La tutela del diritto allo studio e la sicurezza degli ambienti scolastici costituiscono una priorità condivisa che richiede un’azione coordinata tra tutti gli enti».

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