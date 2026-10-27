Etna, escursionista ferito nella grotta di Serracozzo: salvato dai Vigili del Fuoco e dal Soccorso Alpino

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ETNA NORD (CT) – Un pomeriggio di paura sul vulcano conclusosi fortunatamente nel migliore dei modi. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti sul versante Nord dell’Etna per soccorrere un escursionista rimasto ferito a seguito di un infortunio verificatosi in località grotta di Serracozzo, nelle immediate vicinanze del Rifugio Citelli.

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Le operazioni di ricerca e il recupero

L’allarme è scattato direttamente dall’infortunato, un cittadino di nazionalità italiana, che ha contattato la centrale operativa del Numero Unico per le Emergenze (112) chiedendo aiuto dopo essere rimasto bloccato nel sentiero.

La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente: sul posto sono confluite le squadre dei Vigili del Fuoco volontari del Distaccamento di Linguaglossa unitamente al personale del Distaccamento di Riposto, supportati nelle fasi operative dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

Il trasferimento ai sanitari del 118

Una volta individuata e raggiunta lungo la pista d’alta quota, la persona ferita è stata stabilizzata e trasportata in sicurezza fino alla strada carrabile. Lì ad attenderla vi era il personale sanitario del Servizio 118, che ha preso in carico l’escursionista per le prime cure mediche e il successivo trasferimento in una struttura ospedaliera.

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