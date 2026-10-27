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Maremonti: scontro tra due auto con feriti

Violento impatto nel pomeriggio lungo la strada provinciale. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.
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PALAZZOLO ACREIDE / NOTO (SR) – Paura nel pomeriggio lungo la strada provinciale che collega Palazzolo Acreide a Noto, teatro di un violento scontro frontale che ha coinvolto due autovetture. L’incidente si è verificato intorno alle ore 16:30, a ridosso dell’area dell’Oasi don Bosco.

L’impatto e i soccorsi

Per cause ancora in corso di esatta definizione da parte delle autorità, l’impatto tra i due veicoli è stato estremamente violento, provocando ingenti danni alla carrozzeria di entrambe le macchine e bloccando parzialmente la circolazione stradale.

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Nel giro di pochi minuti sono arrivate sul posto le ambulanze del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure mediche sul posto ai conducenti rimasti feriti, per poi disporre il loro immediato trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

I rilievi dei Carabinieri

Presenti sul teatro del sinistro anche i Carabinieri, che hanno immediatamente delimitato l’area per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza e avviato i rilievi scientifici e planimetrici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.

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