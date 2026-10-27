Modica, spaccata notturna al Bruno Euronics del polo commerciale: banda armata di flex svaligia il negozio, bottino magro e ingenti danni

Seguici e aiutaci a crescere

Read this article in English→

MODICA (RG) – Hanno agito nel cuore della notte, armati di un flessibile per forzare la saracinesca d’ingresso, prendendo di mira il punto vendita Bruno Euronics situato all’interno del polo commerciale di Modica. Un raid criminale condotto da una banda composta, secondo le prime ricostruzioni investigative, da cinque persone incappucciate ed entrate in azione intorno all’una.

Pubblicità

Il blitz e l’intervento della Polizia

La banda è riuscita a penetrare all’interno dell’esercizio commerciale impossessandosi di un bottino relativamente limitato se rapportato ai danni strutturali provocati: i malviventi hanno arraffato tre televisori (dal valore di 139 euro ciascuno), due tablet e un iPhone.

La refurtiva non è stata tuttavia interamente ripulita grazie al tempestivo intervento di una volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza, il cui arrivo ha costretto i ladri a interrompere l’azione e a darsi precipitosamente alla fuga.

I mezzi rubati e le indagini del Commissariato

Per portare a termine il colpo, la banda si è servita di due veicoli precedentemente trafugati: un furgone – abbandonato dai fuggitivi lungo una strada della zona – e una Lancia Y, ritrovata invece nel pomeriggio dagli investigatori.

Gli agenti del Commissariato di Modica, diretti dal vicequestore Lorenzo Cariola, hanno immediatamente avviato le indagini del caso. Gli inquirenti stanno analizzando con attenzione le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona commerciale per ricostruire l’esatta dinamica dell’irruzione, tracciare i movimenti dei mezzi e risalire all’identità dei componenti della banda.

Per l’attività commerciale si tratta purtroppo dell’ennesimo episodio criminale subito, un fattore che riporta d’attualità l’allarme e le preoccupazioni sulla sicurezza nell’area commerciale modicana.

Ricevi le notizie di WLTV su Telegram, appena escono: iscriviti al canale