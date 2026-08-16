Ferragosto amaro in Sicilia: Auteri denuncia il crollo del turismo

In un messaggio pubblicato su Facebook in occasione del Ferragosto, l’onorevole Carlo Auteri ha tracciato un quadro critico della situazione turistica in Sicilia, evidenziando un calo evidente soprattutto nella sua provincia e, più in generale, sull’intero territorio regionale. Secondo Auteri, a pesare sono i lidi deserti, la gestione insufficiente dei rifiuti in diverse aree e gli ultimi episodi di Siracusa, definiti una vera e propria “guerra” per il controllo dei mezzi ape calesse, finita al centro dell’attenzione mediatica nazionale.

Il deputato ha parlato di un danno d’immagine complessivo, sostenendo che i turisti vengano oggi gravati eccessivamente sotto il profilo economico. Nel suo intervento, Auteri ha ribadito la necessità di regole chiare e di una gestione del turismo più seria e strutturata, sottolineando che la responsabilità non ricade soltanto sulla politica, ma su tutto il sistema di governo del settore.

L’esponente politico ha inoltre denunciato ritardi burocratici e scelte amministrative che, a suo dire, avrebbero impedito la realizzazione di diverse opere nonostante i milioni destinati negli anni al territorio. Auteri ha infine invitato a godersi il Ferragosto nel rispetto delle regole, ricordando come la bellezza della Sicilia continui a resistere, nonostante le criticità e la mancanza di visione nelle istituzioni.