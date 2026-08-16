A Priolo Gargallo è tutto pronto per “La Sicilia che piace: festa degli antichi sapuri e de’ vini di terra”

È tutto pronto in piazza dell’Autonomia Comunale a Priolo Gargallo per la rassegna “La Sicilia che piace: festa degli antichi sapuri e de’ vini di terra”, appuntamento inserito nel programma dell’Estate Priolese, in programma giovedì 20 e venerdì 21 agosto 2026.

L’iniziativa è stata programmata dall’associazione Italy Media Press, in collaborazione con la Regione Siciliana e il Comune di Priolo Gargallo, e nasce con l’obiettivo di celebrare le tradizioni, la cultura e l’enogastronomia dell’Isola, attraverso un programma pensato per coinvolgere pubblico e visitatori.

La prima serata, giovedì 20 agosto, prenderà il via alle 20.30 con l’energia e il divertimento dei Crystalbal – Cartoon Rock Band, che porteranno sul palco un repertorio ispirato alle più amate sigle e musiche del mondo dei cartoni animati in chiave rock.

Alle 21.30 spazio al teatro con la commedia brillante “Il piacere è tutto mio”, interpretata da Eduardo Saitta, Ramona Polizzi e Andrea Fichera, per una serata all’insegna dell’ironia e del divertimento.

Il programma di venerdì 21 agosto si aprirà alle 20 con l’incantevole spettacolo dell’Antica Compagnia Opera dei Pupi della famiglia Puglisi, custode di una delle più affascinanti tradizioni artistiche e culturali siciliane.

Alle 21, in esclusiva, sarà protagonista il cantante pop bulgaro Krassimir Avramov, che ha rappresentato la Bulgaria all’Eurovision Song Contest 2009. L’artista sarà accompagnato dal sassofonista Gero Cangemi, in un’esibizione che unirà sonorità internazionali e talento musicale.

A chiudere la rassegna, alle 21.30, sarà lo storico gruppo musicale Beans, pronto a far rivivere al pubblico le emozioni e le atmosfere dei loro grandi successi che hanno caratterizzato gli anni Settanta.

A fare da filo conduttore alle due serate sarà inoltre la tradizione enogastronomica siciliana. In piazza dell’Autonomia comunale a Priolo Gargallo saranno allestiti stand dedicati alla degustazione di vini del territorio e di prodotti tipici, con ricette e pietanze della tradizione dell’Isola. Un’occasione per riscoprire gli antichi sapori di Sicilia, accompagnandoli a musica, spettacolo e cultura, in un’atmosfera di festa che punta a valorizzare le eccellenze del territorio e a far conoscere al pubblico il patrimonio enogastronomico e artistico siciliano.