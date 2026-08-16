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Eventi, Italia, Noto, Sicilia

Ferragosto boom a Noto: il sindaco Figura celebra la città piena di visitatori

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Noto si è confermata anche ieri, 15 agosto 2026, una delle mete più amate e affollate della Sicilia. Piazze piene, centro storico animato, spiagge frequentate e locali presi d’assalto hanno restituito l’immagine di una città viva, accogliente e capace di richiamare migliaia di visitatori nel cuore dell’estate.

A sottolinearlo è stato il sindaco Corrado Figura, che nel suo messaggio di Ferragosto ha voluto evidenziare il clima di festa e la forte presenza turistica che in questi giorni sta caratterizzando la città barocca. “Oggi Noto è nel pieno della sua estate”, ha scritto il primo cittadino, descrivendo una comunità attraversata da famiglie, amici, residenti rientrati per qualche giorno, vacanzieri e nuovi visitatori arrivati per scoprire le bellezze del territorio.

Figura ha richiamato anche al senso di responsabilità e rispetto verso il territorio, il mare e l’ambiente, ringraziando al tempo stesso tutti coloro che, anche durante la festività, hanno continuato a lavorare per garantire servizi, sicurezza, assistenza e accoglienza.

“Godiamoci la nostra città. Godiamoci questa estate. E godiamoci il piacere semplice e prezioso di stare insieme”, ha concluso il sindaco, salutando cittadini e turisti con un augurio di buon Ferragosto.

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