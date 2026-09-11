Our website use cookies to improve and personalize your experience and to display advertisements(if any). Our website may also include cookies from third parties like Google Adsense, Google Analytics, Youtube. By using the website, you consent to the use of cookies. We have updated our Privacy Policy. Please click on the button to check our Privacy Policy.
Ok, I Agree
Floridia, Italia, Sanità, Sicilia

Floridia, riapre il Consultorio Familiare nella nuova Casa della Comunità

0 Comments1 Min Read
Seguici e aiutaci a crescereFloridia riapre Consultorio

Lunedì 14 settembre 2026 torna operativo il Consultorio Familiare di Floridia in via Edmondo De Amicis n. 2.

I locali, interessati dai lavori previsti dal PNRR, tornano operativi con i servizi, senza interruzioni “grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Solarino” dice il commissario straordinario Gioacchino Iraci. I giorni di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 17.

A dare la notizia il direttore dell’Unità operativa Materno Infantile dell’Asp di Siracusa Giuseppe Italia. Nel gennaio scorso il Consultorio familiare era stato temporaneamente trasferito nei locali del Museo Etnografico di Solarino, messi a disposizione dall’amministrazione locale.

Ora, il rientro a Floridia pone continuità a tutte le prestazioni erogate all’utenza: dall’assistenza ostetrica e ginecologica, al supporto psicologico, dalla consulenza per le coppie e i nuclei familiari fino alle attività di prevenzione e promozione della salute, nell’ottica di una sanità di prossimità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e integrata con i servizi del territorio.

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, il direttore sanitario Salvatore Madonia e il direttore dell’Unità operativa Materno Infantile Giuseppe Italia rivolgono un ringraziamento alle istituzioni locali per ospitalità e sensibilità: «La sinergia e la collaborazione istituzionale con il Comune di Solarino hanno consentito di garantire con continuità, e senza alcun disagio per gli utenti, l’erogazione dei servizi rivolti alle donne, alle coppie e alle famiglie del territorio durante tutta la durata dei lavori».

Segui Web Live TV su Google NewsAggiungi wltv alle fonti preferite

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Related Posts