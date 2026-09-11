Floridia, riapre il Consultorio Familiare nella nuova Casa della Comunità

Lunedì 14 settembre 2026 torna operativo il Consultorio Familiare di Floridia in via Edmondo De Amicis n. 2.

I locali, interessati dai lavori previsti dal PNRR, tornano operativi con i servizi, senza interruzioni “grazie alla preziosa collaborazione con il Comune di Solarino” dice il commissario straordinario Gioacchino Iraci. I giorni di apertura sono dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 17.

A dare la notizia il direttore dell’Unità operativa Materno Infantile dell’Asp di Siracusa Giuseppe Italia. Nel gennaio scorso il Consultorio familiare era stato temporaneamente trasferito nei locali del Museo Etnografico di Solarino, messi a disposizione dall’amministrazione locale.

Ora, il rientro a Floridia pone continuità a tutte le prestazioni erogate all’utenza: dall’assistenza ostetrica e ginecologica, al supporto psicologico, dalla consulenza per le coppie e i nuclei familiari fino alle attività di prevenzione e promozione della salute, nell’ottica di una sanità di prossimità sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e integrata con i servizi del territorio.

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci, il direttore sanitario Salvatore Madonia e il direttore dell’Unità operativa Materno Infantile Giuseppe Italia rivolgono un ringraziamento alle istituzioni locali per ospitalità e sensibilità: «La sinergia e la collaborazione istituzionale con il Comune di Solarino hanno consentito di garantire con continuità, e senza alcun disagio per gli utenti, l’erogazione dei servizi rivolti alle donne, alle coppie e alle famiglie del territorio durante tutta la durata dei lavori».